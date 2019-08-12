https://static.news.ru/photo/ebd12bee-bda7-11e9-93ab-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: EIBNER/Michael Bermel/Global Look Press

Московский «Локомотив» рискует не договориться о контракте с полузащитником Франком Рибери, который является свободным агентом.

Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте, — приводит Sport24 слова представителя Рибери Жан-Пьера Берне.

36-летний полузащитник выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2007 года, но этим летом покинул её по истечении контракта. Помимо «Локомотива» у Рибери есть и несколько других заманчивых предложений.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии футболист появлялся на поле в 25 матчах, отметившись в них шестью забитыми мячами.

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