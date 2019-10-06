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Футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам московской команды с заявлением, предупреждая их о ужесточении мер наказания за использование пиротехники, перед гостевым матчем 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Клуб попросил фанатов соблюдать правила поведения на футболе и не использовать пиротехнические изделия во время игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер...