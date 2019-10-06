Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сказал, что аргентинский защитник Эмануэль Маммана получил серьёзную травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» (3:1).
Это произошло 12-й минуте матча. Игрок неудачно приземлился на ногу, после чего был заменён.
Насколько серьезная — покажет обследование. Мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что все плохо. Посмотрим по итогам обследования, насколько плохо, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Фанаты этой команды в знак протеста покинули стадион во время матча, писал News.ru.
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