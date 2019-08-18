https://static.news.ru/photo/a48b26f2-c1b4-11e9-93e9-fa163e074e61_660.jpgСергей СемакФото: Сергей Булкин/News.ru
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак на своей странице в Instagram принёс извинения за оскорбление судей во время матча с грозненским «Ахматом». При этом он заявил, что извиняется, абстрагируясь от работы судейской бригады во время игры.
Семак пояснил, что футбол — это эмоции. В игре множество спорных моментов и ошибок. Наставник «Зенита» подчеркнул, что никого не хотел обидеть.