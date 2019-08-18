https://static.news.ru/photo/a48b26f2-c1b4-11e9-93e9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак на своей странице в Instagram принёс извинения за оскорбление судей во время матча с грозненским «Ахматом». При этом он заявил, что извиняется, абстрагируясь от работы судейской бригады во время игры.

Семак пояснил, что футбол — это эмоции. В игре множество спорных моментов и ошибок. Наставник «Зенита» подчеркнул, что никого не хотел обидеть.

После игры Семак оттолкнул своего помощника Виллиама Де Оливейру от арбитров. При этом он крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Ранее News.ru писал, что «Зенит» принял «Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра, которая прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась вничью — 0:0.