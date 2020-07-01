Вновь тур получился усечённым: Роспотребнадзор не дал добро на проведение уже второго подряд матча с участием прочно сидящего на карантине «Оренбурга». На сей раз без игры остались географические соседи из екатеринбургского «Урала», которым, скорее всего, будет зачтена техническая победа (3:0) — как и «Краснодару» в предыдущем туре. «Быки», кстати, наконец-то впервые сыграли после коронапаузы — и сразу это было южное дерби против «Ростова», в котором был установлен новый рекорд продолжительного матча РПЛ — 111 минут 15 секунд. Но гвоздём тура стало главное дерби страны — ЦСКА против «Спартака», и убедительная победа «армейцев» (2:0) нашла отражение в символической сборной тура, которую представляет NEWS.ru.

Юрий Дюпин

«Рубин»

Случилось в обозреваемом туре и ещё одно дерби — татарско-башкирское. Правда, взаимоотношения между клубами из Казани и Уфы наиболее принципиальны в хоккее, где в битвах «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» всегда летят искры. Футбол в столицах соседних республик всё же чуть менее популярен, однако и в этом виде спорта болельщикам всегда особенно приятно увидеть победу своих любимцев над командой из конкурирующего региона. Подобные противостояния принято называть бескомпромиссными, но по иронии судьбы «Уфа» с «Рубином» в последнее время как раз стабильно играют вничью. Так вышло и на сей раз, причём забить соперники так и не сумели. Оба голкипера — уфимец Александр Беленов и казанец Юрий Дюпин — были на высоте, сделали по несколько впечатляющих сейвов и заработали по очередному «сухарю». А пост номер один в нашей звёздной команде отдадим последнему по той причине, что «Рубин» играл в гостях, на непривычном синтетическом газоне, и роль голкипера в таких условиях существенно возрастает.

Игорь Дивеев

ЦСКА

Ещё недавно этот 20-летний уроженец башкирской столицы тоже играл за «Уфу» и вполне может считаться качественным и перспективным образцом местной футбольной концепции, базирующейся на сверхнадёжной игре в обороне. В «армейской» команде Игорь Дивеев уже сейчас, в достаточно нежном возрасте считается едва ли не ключевым центральным защитником, под руководством которого не стыдится играть даже Кирилл Набабкин, который почти в полтора раза старше. В дерби со «Спартаком» Дивеев, Набабкин и все остальные игроки обороны ЦСКА, а также примкнувшие к ним полузащитники образовали такую живую изгородь, продраться сквозь которую «красно-белым» оказалось не под силу. А Дивеев уверенно руководил процессом нейтрализации атак соперника, не забывая выигрывать верховые дуэли у спартаковского форварда—«столба» Александра Соболева.

Алексей Никитин

«Уфа»

Упомянутую уфимскую футбольную концепцию можно называть как угодно, даже используя полуругательный термин «автобус». Но кто виноват, что подопечные Вадима Евсеева дисциплинированно и на совесть выполняют свою работу именно при обороне собственных ворот? 20 пропущенных мячей в 25 матчах — это второй результат в РПЛ, уступающий лишь дюжине мячей, влетевших в ворота петербургского «Зенита». Но по другому показателю — количеству попаданий центральных защитников в нашу символическую сборную — «Уфа» действующего чемпиона страны теперь обошла. До 25-го тура «сине-бело-голубые» усилиями Бранислава Ивановича (4 попадания) и Ярослава Ракицкого (2) сохраняли паритет с «фиолетовыми», у которых в числе лауреатов оказывались Джемал Табидзе (3), Александр Пуцко (2) и Павел Аликин (1). Однако Алексей Никитин настолько уверенно руководил защитной линией «Уфы» в домашнем поединке с «Рубином», что тоже влился в ряды отмеченных нами героев тура.

Хёрдур Магнуссон

ЦСКА

Хёрдур Магнуссон Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока разговор в этом обзоре ведётся исключительно о двух матчах, но что поделать, если практически идеальную игру в обороне продемонстрировали как раз три из четырёх команд, участвовавших в этих дерби. А Хёрдур Магнуссон и вовсе удостоился отдельной похвалы главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

В первой половине встречи нам удавалось создавать численный перевес на правом фланге, по этой причине Соболеву было удобно атаковать с большим акцентом именно на этот фланг. Но надо отдать должное защитникам ЦСКА, а Хёрдур Магнуссон сыграл просто здорово, особенно в противостоянии с Соболевым, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Для полноты картины стоит добавить, что в середине первого тайма «армейский» исландец вполне мог открыть счёт, когда пробил головой после подачи углового. Мяч прошёл в сантиметрах от штанги, но этот факт доказывает, насколько разнообразен и широк был спектр действий Магнуссона в этом дерби.

Вандерсон

«Краснодар»

Команде Мурада Мусаева после двух неудачных попыток провести официальный матч после коронапаузы (дважды «быкам» попадались соперники, сидевшие на карантине) наконец-то удалось сыграть в футбол. И выездной матч против «Ростова» дал понять, что «Краснодар» времени даром не терял и сумел набрать весьма приличную форму. Конечно, игрового тонуса «чёрно-зелёным» пока не хватает, но физическая готовность игроков, судя по всему, находится на неплохом уровне. Гости на «Ростов Арене» доминировали на протяжении большей части встречи и упустили победу лишь за пределами основных 90 минут игрового времени. А одним из самых активных в составе «быков» стал Вандерсон. Бразилец знатно «вспахал» свой правый фланг, не только организовав гол в ворота «жёлто-синих» (мяч после паса Вандерсона транзитом через голову Кристоффера Олссона попал к Маркусу Бергу, который и нанёс результативный удар), но и здорово отрабатывал в обороне. А однажды после рывка метров на 50 финтами оставил не у дел сразу игроков «Ростова», и лишь небрежность Олссона при завершающем ударе не позволила Вандерсону заработать балл за результативное действие.

Ивелин Попов

«Ростов»

В южном дерби, как уже сказано, команда Валерия Карпина уступала краснодарцам и в мобильности, и в эффективности атакующих действий. После быстро пропущенного гола долгое время не было понятно, за счёт чего «Ростов» собирается отыграться. Видимо, сказывался тот факт, что «жёлто-синие» на некоторое время выпали из тренировочного процесса, угодив на карантин из-за вспышки коронавируса в команде. И на их фоне даже не имевший игровой практики «Краснодар» выглядел куда более внушительно. Однако какими-то сверхусилиями хозяева в концовке сумели устроить штурм ворот соперника и создали несколько опасных моментов. Ко двору пришлись и сделанные Карпиным замены, в частности, удачно вошёл в игру Ивелин Попов. Болгарский полузащитник сумел оживить действия команды в середине поля, а в компенсированное время взял на себя ответственность при пробитии пенальти. Ситуация осложнялась тем, что арбитр матча решил обратиться к помощи VAR, и выяснение деталей игрового эпизода затянулось минут на семь. За это время запросто можно было перегореть и проиграть дуэль голкиперу. Однако Попов с «точки» не промахнулся и принёс «Ростову» важнейшую ничью в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.

Никола Влашич

ЦСКА

В дерби всея Руси супернадёжность обороны обеспечила «армейцам» лишь половину итогового успеха. Ничего не пропустить — это, безусловно, хорошо, но нужно и самим попытаться что-то создать в атаке и забить. С этой частью задачи блистательно справился Никола Влашич. В предыдущих матчах с «Зенитом» и столичным «Динамо» атакующий хавбек сборной Хорватии был сам не свой — впрочем, как и все его партнёры по команде. А теперь — «зажигал» так, что «красно-белым» мало не показалось. В первом тайме Влашич плотным и коварным дальним ударом заставил ошибиться спартаковского голкипера Александра Максименко, и этот гол фактически определил не только дальнейший ход игры (ЦСКА получил возможность играть на контратаках), но и её исход. А уже в добавленное ко второму тайму время Никола забил и второй мяч, получив пас от Арнора Сигурдссона и выйдя один на один с Максименко. Этот дубль вкупе с целым набором других эффективных действий без вариантов возвёл хорвата в ранг лучшего игрока тура.

Алексей Миранчук

«Локомотив»

Переходя к представлению очередного участника нашей звёздной сборной, стоит заглянуть на страничку официального сайта московского «Локомотива», на которой болельщикам предлагается проголосовать за лучшего игрока «красно-зелёных» по итогам июня.

Мы хотели как всегда предложить пятерых кандидатов, но Миранчук просто не оставил нам выбора — победный гол в матче с «Оренбургом», дубль в ворота «Рубина», гол на последних минутах в матче с «Крыльями» — в прошлом месяце забивал только Лёша. Поэтому заходи в нашу группу во «ВКонтакте» и голосуй за понравившегося тебе Миранчука! — такой подписью пресс-служба «железнодорожников» сопроводила пять разных фото с изображением одного и того же футболиста. И не нужно пояснять, какого именно.

Действительно, в трёх июньских встречах брат Алексей четырьмя голами обеспечил «Локомотиву» все семь набранных очков из девяти возможных. Особенно драматичной получилась развязка домашнего поединка с самарскими «Крыльями Советов», в котором москвичи по истечении 90 минут игрового времени уступали со счётом 0:1. И только в компенсированные минуты спаситель Миранчук, головой переправив мяч в ворота после паса Жоау Мариу, уберёг Марко Николича от первого поражения на посту главного тренера «Локо». А самих «красно-зелёных» оставил фаворитами гонки за вторую путёвку в Лигу чемпионов.

Одисе Роши

«Ахмат»

Клуб из Грозного был представлен во всех трёх наших футбольных хит-парадах после коронапаузы, но, в отличие от «Локомотива», выдвигавшего одного и того же персонажа, «Ахмат» побаловал болельщиков разнообразием. После двух включений в символическую сборную Дениса Глушакова с ролью самой яркой звезды отменно справился Одисе Роши. В выездном матче с тульским «Арсеналом» 29-летний албанский полузащитник внёс решающий вклад в уверенную победу гостей со счётом 3:1. В середине первого тайма Роши реализовал пенальти, а в концовке встречи красивым ударом в дальний угол оформил дубль. После этой победы «Ахмат» отдалился от зоны вылета из РПЛ уже на четыре очка, а «Арсенал» лишился главного тренера: Игорь Черевченко, под руководством которого туляки неожиданно проиграли пять последних матчей, подал в отставку. Которая была принята руководством клуба. Говорят, что в новом сезоне «оружейников» может возглавить Юрий Сёмин...

Максим Глушенков

«Крылья Советов»

А вот самарские «Крылышки» процесс смены главного тренера уместили в пару дней. Миодрага Божовича, уволенного после гостевого поражения от «Зенита» (1:2) в предыдущем туре, сменил Андрей Талалаев. Дебютом 47-летнего российского специалиста у руля волжан стал также выездной поединок против одного из лидеров чемпионата московского «Локомотива». Любопытно, что «Крылья» весьма достойно и смело сражались в обоих матчах, в которых открывали счёт в первом тайме. Однако Талалаеву повезло больше — «железнодорожники» сумели лишь отыграться, забив ответный мяч в компенсированное время. Роднит же эти игры тот факт, что в них здорово проявил себя молодой нападающий Максим Глушенков. «Зениту» он забил сам, с «Локомотивом» помог отличиться Деяну Радоньичу, а главное — постоянно оказывал давление на оборону соперника, искал свободные зоны, уходил с переднего края атаки на фланг и возвращался. В общем, показал себя весьма разносторонним футболистом. Чем, видимо, и заинтересовал селекционеров «Зенита». Однако права на Глушенкова принадлежат «Спартаку», в который Максим и вернётся после окончания нынешнего сезона. Посмотрим, окажется ли он нужен «красно-белым» или в очередной раз талантливый воспитанник клуба отправится искать футбольного счастья в другом клубе.

Сердар Азмун

«Зенит»

Сердар Азмун Сергей Булкин/NEWS.ru

Хороший атакующий игрок, да ещё и с российским паспортом, может понадобиться «сине-бело-голубым» уже в ближайшее время. Поскольку их нынешний ударный форвард Сердар Азмун явно навострил лыжи в чемпионат более высокого уровня — речь идёт об итальянской Серии А или Английской премьер-лиге. Иранец явно перерос уровень РПЛ и хотел бы попробовать себя в одной из европейских топ-лиг. Видимо, именно по этой причине Азмун в последнее время демонстративно идёт на нарушение режима самоизоляции, который по умолчанию должен соблюдаться всеми игроками российских клубов. То Сердар был замечен на ночной прогулке по городу на Неве, то — в ресторане в компании Миланы Тюльпановой — бывшей супруги в недавнем прошлом форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. Боссы питерского клуба, недовольные таким поведением иранца, подвергли его штрафным санкциям, однако от футбола отлучать не стали. И в номинально выездном матче с «Тамбовом», на самом деле проходившем в Нижнем Новгороде, Азмун забил «трудовой» гол, открыв счёт после паса Артёма Дзюбы. «Зенит» в итоге добился победы (2:1), а Сердар с 11 забитыми мячами остаётся в гонке самых результативных игроков чемпионата, которую возглавляет Дзюба, отличившийся уже 15 раз.