NEWS.ru рассказывает, что происходило снаружи и внутри самого принципиального противостояния российского футбола, очередная серия которого состоялась последним июньским вечером на «армейском» стадионе на 3-й Песчаной улице.

Памятник Фёдору Фёдоровичу как мотивирующий фактор

Легко предположить, что эмоциональное состояние соперников накануне очередной очной встречи было диаметрально противоположным. В ЦСКА слишком многие события указывали на отрицательную полярность общего настроения, «Спартак» же за пару дней до игры получил мощный заряд позитива.

Да, «красно-белые» в предыдущем туре не смогли дома одолеть «Уфу», у владельца клуба Леонида Федуна возникли вопросы к судейству этого поединка, а спартаковские фанаты ранее подвергались жесточайшему прессингу со стороны правоохранительных органов. Но всё это ушло на второй план, когда в минувшее воскресенье на Троекуровском кладбище столицы был открыт долгожданный памятник Фёдору Черенкову. Автор скульптуры великого мастера игры и поистине народного футболиста Наталья Опиок в интервью «Спорт-Экспрессу» отметила, что дату торжественной церемонии определяло руководство футбольного клуба, которое решило не откладывать этот волнующий для всего «красно-белого» сообщества момент до 25 июля — дня рождения Черенкова. В этом году Фёдору Фёдоровичу мог исполниться всего лишь 61 год...

Самое главное для такого решения, как мне кажется, — то, что возобновили игры чемпионата России по футболу. «Спартак» уже провёл пару игр, и для того чтобы подхлестнуть дух команды и болельщиков, дирекцией клуба было решено сделать открытие именно в этот день (28 июня. — NEWS.ru). Это никак не зависело от меня, а стало решением «Спартака», — цитирует Опиок «Спорт-Экспресс».

Очевидно, что в стане «красно-белых» хорошо изучили календарь рестарта сезона-2019/20 и, назначая дату открытия памятника легендарному спартаковцу, учли два обстоятельства. Во-первых, важно было, как подметила Наталья Опиок, подхлестнуть дух команды именно накануне важнейшего дерби с ЦСКА. А во-вторых, на 25 июля намечено провести в Екатеринбурге финал Кубка России, в котором команда Доменико Тедеско очень хочет сыграть. Правда, для этого примерно неделей ранее придётся обыграть в Петербурге «Зенит» в полуфинальном поединке. Но кто сказал, что это невозможно?

А вот «армейцы» совсем недавно в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) в противостоянии с питерцами обожглись очень сильно, потерпев фиаско со счётом 0:4. В этом матче, словно в капле воды, сконцентрировались все беды нынешнего ЦСКА: затормозившийся прогресс и пропавшая мотивация футболистов, потеря взаимопонимания между игроками и главным тренером, финансовые проблемы клуба, невозможность укрепить состав качественными футболистами... Неудивительно, что именно после такого провала и полнейшей безнадёги наставник «красно-синих» Виктор Гончаренко попрощался с командой и «свалил» в родную Белоруссию, написав заявление об отставке.

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Гончаренко в роли Хохлова

Впрочем, в «армейском» клубе факт отъезда главного тренера в сопредельную страну тщательно маскировали, сославшись на проблемы Гончаренко со здоровьем. В частности, «из-за повышенного давления» Виктор Михайлович не смог готовить подопечных к следующему матчу с московским «Динамо», и временно исполнявшему обязанности «главнокомандующего» Сергею Овчинникову удалось хотя бы не проиграть в «дерби силовиков» (0:0). Гончаренко, к тому моменту вернувшийся в Москву после долгих уговоров руководства ЦСКА, наблюдал игру из ВИП-ложи. Без маски, перчаток и намёка на необходимость прохождения 14-дневного карантина после возвращения из-за рубежа.

На следующий день официальный сайт «армейцев» бодро отрапортовал, что «выздоровевший» Виктор Михайлович вновь приступил к исполнению своих обязанностей и полноценно готовит команду к следующему дерби — со «Спартаком». Но, откровенно говоря, не совсем понятно, с чем связано упорство боссов ЦСКА в стремлении вернуть Гончаренко к рулю «красно-синих». Только лишь с тем, что с наставником не так давно был продлён контракт до конца сезона-2020/21? Но ведь далеко не всегда то, за что уже «уплочено», бывает «съедобным», и это не значит, что нужно давиться, но «доедать».

Очевидно, что 43-летний белорусский специалист уже утратил контакт с командой, что проявилось в нескольких высказываниях как его самого, так и футболистов ЦСКА и того же Овчинникова. И насильно возвращать в команду опостылевшего большинству игроков тренера — всё равно что пытаться прикурить ароматную сигару, которые так любит президент «армейского» клуба Евгений Гинер, сидя при этом на пороховой бочке.

Стоит напомнить, что минувшей осенью в РПЛ имела место подобная история. Другой столичный клуб — «Динамо» — неудачно стартовал в чемпионате, чему причиной были не только просчёты в работе главного тренера Дмитрия Хохлова, но и абсурдные сделки в летнее трансферное окно, проведённые селекционным отделом клуба. После домашнего поражения (2:3) от «Сочи» в конце сентября Хохлов подал заявление об отставке, которое динамовские начальники не приняли, заявив, что специалист точно доработает до зимней паузы в чемпионате.

Но затем последовали три поражения без единого забитого мяча, в том числе вылет из Кубка России («Динамо» уступило с минимальным счётом во Владивостоке клубу ФНЛ «Лучу»), а также два выездных конфуза в чемпионате РПЛ — с «Ростовом» (0:3) и «Оренбургом» (0:2). И Хохлов отправился-таки восвояси, уступив место у руля команды наставнику «молодёжки» Кириллу Новикову.

Не правда ли, нынешние «армейские» мытарства с метаниями главного тренера сильно смахивают на динамовскую сагу? Разница лишь в том, что дерби с самым принципиальным соперником изначально ставило вопрос ребром: длительный и тяжёлый процесс возвращения Гончаренко в ЦСКА мог быть оправдан только победой (или хотя бы ничьей) в дерби с самым принципиальным соперником, тогда как поражение почти наверняка должно было «обнулить» все попытки руководства «красно-синих» вновь сделать тренера и команду единым целым.

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«Красно-белка» у ворот Максименко

Накануне очного поединка обе противоборствующие стороны не обошлись без кадровых потерь. Правда, и здесь «армейцы» оказались в минусе. После пропущенного из-за дисквалификации матча с «бело-голубыми» у них вернулся в заявку на игру юный защитник Вадим Карпов, зато к не имеющим возможности сыграть Алану Дзагоеву и Ильзату Ахметову (оба травмированы) добавился словенский полузащитник Яка Бийол, заработавший красную карточку в «дерби силовиков». У «Спартака» же выйти против ЦСКА не мог лишь Алекс Крал (чех нарвался на дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек), а влились в обойму рвущихся в бой игроков капитан команды Георгий Джикия и бразилец Айртон, не сыгравшие против «Уфы» по той же спортивно-дисциплинарной причине.

Тем не менее при абсолютной идентичности выбранных тактических схем (с тремя центральными защитниками, треугольниками хавбеков в середине поля и тандемами форвардов) оба наставника слегка удивили неочевидными кадровыми решениями. У «армейцев» в группе центральных полузащитников с первых минут появился Константин Марадишвили, при Гончаренко в стартовом составе не игравший, а кредит полного доверия получивший лишь в предыдущем поединке с «Динамо». Вернулся в «основу» и осевший в последнее время на скамейке запасных игрок левой бровки Георгий Щенников.

У «Спартака» неожиданно не оказалось в рядах 11 игроков стартового состава Джордана Ларссона. Очевидно, Тедеско решил активно использовать ротацию в линии нападения, имея в распоряжении трёх форвардов. На сей раз предпочтение было отдано Александру Соболеву и Эсекьелю Понсе.

В первую четверть часа номинальные гости выглядели чуть активнее и даже создали пару опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева. Зелимхан Бакаев дальним ударом едва не застал голкипера врасплох, но чуть промахнулся мимо нижнего угла, а Понсе, получив пас в свободную зону в штрафной площади, в падении опередил всё того же Акинфеева, но на прострел аргентинца никто из спартаковцев не успел.

Небольшое преимущество команды Тедеско проиллюстрировал и забавный эпизод. Неожиданно у кромки поля появилась белка, видимо, проникшая на «ВЭБ Арену» из прилежащего парка «Берёзовая роща». И направилась она, естественно, туда, где было спокойнее — к воротам голкипера «Спартака» Александра Максименко. На эту «красно-белку» обратили внимание даже телевизионщики, сделавшие её одним из героев прямой трансляции.

Между тем бросалось в глаза, насколько собранно и аккуратно старались действовать хозяева. Наученные горьким опытом разгрома от «Зенита», они не бросались сломя голову в активный прессинг на чужой половине поля, а встречали соперника либо в районе средней линии, либо вовсе на подступах к своей штрафной. Судя по всему, встряска последних дней пошла на пользу и Гончаренко, и игрокам ЦСКА. Которые ради успеха в дерби даже готовы были пойти на мировую с морально заколебавшимся главным тренером.

Даже Ларссон не разбудил «Спартак»

И к середине первого тайма у «красно-синих» был подготовлен неплохой моральный плацдарм для перехода к более активным действиям впереди. Убедившись, что «Спартак» не готов предложить ничего сверхъестественного в позиционном нападении, «армейцы» выдали целый залп острых моментов, главным заводилой при организации которых выступил Никола Влашич. Хорват был невероятно заряжен на результат, ведя за собой партнёров. И в итоге вполне закономерно открыл счёт в матче, коварным дальним ударом заставив ошибиться Максименко, от рук которого мяч срикошетил от штанги в нижний угол ворот.

А ведь несколькими минутами ранее спартаковский вратарь по-настоящему выручил свою команду, вытащив из «девятки» мяч после мощнейшего «выстрела» Ивана Облякова. А после подачи с углового защитники «красно-белых» позволили пробить головой Хёрдуру Магнуссону. Но исландцу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы опередить Влашича с забитым мячом.

В перерыве «армейским» болельщикам была предложена интерактивная игра наподобие морского боя: на табло стадиона была выведена табличка пять на пять клеточек, и желающим нужно было попытаться «заколоть свинью». В итоге несчастный «пятачок» обнаружился в ячейке В4 — «Влашич четыре», как торжественно провозгласил ведущий этой своеобразной забавы. Видимо, намекая, что было бы здорово дождаться после перерыва от хавбека сборной Хорватии именно такой результативности.

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Фактор первого забитого мяча играл в этом дерби важнейшую, фактически определяющую роль — ведь обе команды куда с большим удовольствием действуют на контратаках, позволяя сопернику подолгу владеть мячом, чем в позиционном нападении. И ЦСКА, получив фору в один гол, мог выстраивать тактику на вторую половину именно в таком ключе. Так оно и случилось.

Тедеско же немало удивил тем, что в перерыве не сделал напрашивавшуюся замену и не выпустил Ларссона. Хотя, возможно, шведу, которому необходим оперативный простор, было бы сложно проявить свои лучшие качества в условиях чрезвычайно плотной и внимательной обороны соперника.

В то же время «красно-белым» явно недоставало скорости и резкости во многих ходах, и это наверняка обсуждал со своими соседями (соблюдавшими требуемую дистанцию!) в секторе для почётных гостей бывший президент Олимпийского комитета России и известный болельщик «Спартака» Александр Жуков. Ларссон как раз мог бы оживить и освежить действия партнёров, порой выглядевшие слишком академичными и предсказуемыми.

Ларссон, конечно же, не мог не появиться на поле в таком матче — случилось это в самой середине второго тайма. При этом Тедеско убрал с поля правого защитника Николая Рассказова, перейдя на схему 4-3-3. Но даже трио нападающих «красно-белых» не смогло пробить практически безупречную в этой встрече оборону ЦСКА. Тем более что за четверть часа до финального свистка «Спартак» остался в меньшинстве после того, как Роман Зобнин за отмашку локтем в лицо Облякову заработал красную карточку.

Уже в компенсированное время Влашич поставил эффектную точку в этом дерби, в контратаке забив второй мяч. В общем, окончательно «заколол свинью», как просили его в перерыве матча.

Победа «армейцев», добытая благодаря предельной концентрации и собранных в кулак усилий всей команды, доказывает, что даже в коллективе, где отношения между тренером и игроками дали трещину, всегда можно найти устраивающий всех выход из положения.