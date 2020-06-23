После разгромного поражения от «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не явился на послематчевую пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Но болезненные 0:4 на своём поле имели куда большие последствия. Спустя пару часов стало известно, что тренер написал заявление об отставке по собственному желанию и отправился на родину в Белоруссию. Пока руководство «армейцев» пытается уговорить Гончаренко остаться, а Сергей Овчинников, исполняющий обязанности главного тренера, готовит команду к предстоящему матчу с «Динамо», NEWS.ru рассказывает, какие причины могли побудить Гончаренко написать заявление об отставке и кто в конечном счёте может заменить его на посту главного тренера.

Не стоить думать, что поражение от «Зенита» натолкнуло тренера на мысль о необходимости принять очень непростое решение. Проблемы у «армейцев» начались намного раньше. Длительный период без побед, спад футболистов, нескончаемые финансовые проблемы клуба — всё шло к тому, что пути Гончаренко и ЦСКА в скором времени разойдутся.

Результаты ЦСКА в этом сезоне, мягко говоря, не радуют. Осенью «армейцы» пошумели в Европе. В проходимой группе в Лиге Европы ЦСКА одержал лишь одну победу. А болгарскому «Лудогорцу» и того уступили со счётом 1:5. Так ЦСКА в Европе не унижал ещё никто. Конечно, мы можем справедливо отметить, что еврокубковую кампанию успешно провалили все российские команды, однако у «армейцев» в РПЛ тоже не очень хорошо скалываются дела. Последняя победа ЦСКА в национальном первенстве датируется 24 ноября. У всех остальных команд РПЛ по весне есть хотя бы одна победа. Видимо, понимая, что подобный расклад событий не является нормальным, Виктор Гончаренко ещё после весеннего матча с «Ростовом» (команда уступила со счётом 3:2) хотел подать заявление по собственному желанию. Тогда руководству удалось удержать наставника.

Но плохие результаты являются лишь следствием следующего важного обстоятельства. В команде наметился спад у многих футболистов. Кого не возьми: Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов, Иван Обляков и даже Никола Влашич — никто не показывает той игры, что в прошлом сезоне. Ужасающие проблемы с реализацией у несостоявшегося «английского форварда» (да, мы о Фёдоре Чалове), нестабильное выступление полузащитников, катастрофа в обороне: юный Вадим Карпов не справляется, не юный Виктор Васин — и подавно. Добавьте к этому очевидную проблему с физикой, которая наблюдалась у футболистов в матче с «Зенитом», — в общем, букет.

Алексей Майшев/РИА Новости

Все эти обстоятельства невольно наводят на мысль, что Гончаренко как будто бы потерял контроль над ситуацией, взаимопонимание с футболистами. Напоследок брошенная фраза «Вы меня не понимаете» (это произошло после матча с «Зенитом») красноречивее всего описывает действительность ЦСКА. Видимо, тренер осознал, что уже не в силах помочь команде. И дело не только в усталости, но и в отсутствии мотивации. ЦСКА только и делает, что затягивает пояса. И если в режиме экономии можно поработать год-два, то когда ситуация не меняется даже после смены владельцев, любой тренер, который имеет амбиции, задумается о необходимости изменений.

У Гончаренко есть своё видение футбола, он хочет расти, та база футболистов, которой он располагает, его уже не удовлетворяет, он желает большего. К тому же он осознаёт, что выжал из этого состава всё, что мог. Даже если не всё, то как минимум сделал немало: Гончаренко удалось собрать команду после того, как из ЦСКА ушла половина состава, «отряд пионеров» (так прозвали юных футболистов ЦСКА) дважды шокировал мадридский «Реал», да и в целом был неплох как в Европе, так и в РПЛ. В нынешним же сезоне ситуация переменилась. Скучная игра, заскучавшие футболисты, заскучавший тренер — только кардинальные изменения в виде смены тренера смогут спасти всех.

Единственное, в чём не прав Гончаренко в данной ситуации, так это в том, что уходит, не дождавшись окончания сезона. Очевидно, что сейчас руководство ЦСКА пытается уговорить тренера остаться на оставшийся промежуток времени. Но дойти до этой мысли тренер должен был сам. Учитывая тёплое отношение со стороны президента Евгения Гинера и Ко к его персоне, доверие, которое они проявили к наставнику, продлив с ним контракт, любовь и уважение со стороны футболистов, в конце концов, Гончаренко следовало дотерпеть чуть-чуть. Да, непросто жить с мыслью, что ты уже не можешь ничем помочь ставшему за последние несколько лет родному клубу, но и уходить вот так тоже некрасиво.

Ввиду того, что судьба Гончаренко в ЦСКА уже, по сути, предопределена, хочется понять, в каком направлении продолжат своё движение «армейцы». А точнее, с кем. По аналогии с недавней историей о том, что в ЦСКА планирует вернуться некогда звезда «красно-синих» Вагнер Лав, можно было бы предположить возвращение Валерия Газзаева. А почему нет? Газзаев, Лав, Думбия — вот команда бы получилась! Но Газзаев уже заявил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. Да и в отношении бразильского форварда не всё так очевидно. Однако и без Валерия Георгиевича у ЦСКА есть из кого выбирать.

На протяжении последних нескольких лет бок о бок с белорусским наставником трудились Сергей Овчинников, Александр Ермакович и Виктор Онопко. Им и придётся, скорее всего, довести этот сезон с ЦСКА до конца. А дальше? Вряд ли кто-то из них осилит должность главного. Да, у того же Овчинникова был и опыт управления командой в качестве главного, и во время дисквалификаций Гончаренко он заменял главного на матчах, да и с командой он знаком, как никто другой. Однако сейчас давление на ЦСКА будет особенно сильным, сумеет ли он справится с этим — открытый вопрос. Правда, бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что многое будет зависеть от того, как Овчинников проявит себя на оставшемся отрезке.

Если он возглавит команду, то ему дадут карт-бланш. В этом сомнений нет. Но многое будет зависеть от результата. Если у него получится проявить себя сейчас, то ЦСКА не будет никого искать. Главный плюс Овчинникова заключается в том, что он знает всех игроков, обстановку в команде. Тот же Игнашевич, который хоть и поиграл с некоторыми из футболистов нынешнего состава, не в курсе многих дел. Ему понадобится время, чтобы изучить всё, — сказал Масалитин.

Если говорить о нынешнем наставнике московского «Торпедо» Игнашевиче, то он мог бы стать прекрасной альтернативой. Даже несмотря на то что он находится только на начальном этапе своего тренерского пути, считает Масалитин.

В «Динамо» работает Кирилл Новиков. Кто-то знал о его тренерском пути? Немало было таких ребят, которые, не имея большого опыта, приходили и давали результат. Без доверия молодые тренеры не заработают. Тот же Семак сидел вторым в «Зените», потом взяли в «Уфу», там он проявил себя и получил место в петербургской команде. Такая же ситуация с Вадимом Евсеевым, который сидел под Гаджиевым какое-то время, — заявил эксперт.

Есть, конечно, более опытный и проверенный вариант из своих. Однако Леонид Слуцкий сейчас обитает в Казани и вряд ли захочет, несмотря на всю любовь к ЦСКА, кардинально что-то менять. Да и вряд ли он может помочь нынешней команде.

Обычно в контрактах есть пункты «в случае хорошего предложения». Предложат в ЦСКА хорошие деньги, он вернётся. Но нужно ли это «армейцам»? Вряд ли Слуцкий уже будет давать такие же результаты, как раньше. У Слуцкого в ЦСКА был очень сильный состав, который ни в какое сравнение не идёт с нынешней командой, — отметил Масалитин.

Из более возрастной категории в СМИ обращают внимание на кандидатуры Курбана Бердыева и Юрия Палыча Сёмина. В отношении опыта этим специалистам уж точно нет равных. Очевидно, будь у них возможность вернуться к тренерской деятельности, они бы выложились по полной. Особенно Сёмин, которому необходимо сводить счёты с руководством «Локомотива». Да и для «армейцев» приход Палыча был бы неплохим вариантом. Но есть важное обстоятельство: ЦСКА вряд ли сможет удовлетворить условия именитых тренеров.