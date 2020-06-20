Перед субботней встречей московского ЦСКА и петербургского «Зенита» прошло уже четыре матча, где было забито в общей сложности 25 мячей («Крылья Советов» — «Ахмат» 2:4, «Сочи» — «Ростов» 10:1, «Урал» — «Рубин» 1:2, «Арсенал» — «Спартак» 2:3). И надо признать, от центрального матча 23-го тура все ожидали экшена. NEWS.ru рассказывает, как в Москве возобновился футбольный сезон.

Надо отдать должное подготовке «армейцев» к запуску болельщиков на стадион: особо никакой толкучки не было, а требование соблюдения всех мер предосторожности, начиная от масок с перчатками, заканчивая измерением температуры, звучало чуть ли не через каждую минуту. На эту игру по принципу жеребьёвки были допущены болельщики, чьи абонементы были прикреплены к чётным местам. Фанаты «Зенита», как положено, официально не присутствовали.

ПФК ЦСКА Москва/vk.com

«Люди в чёрном», конечно, красавцы, не подставили клуб — практически все соблюдали предписанную дистанцию в отличие от тех же «Крыльев». И все как один гнали команду вперёд все 90 минут, несмотря на 0:3 после первого тайма.

Футболисты «Зенита», кстати, перед матчем почтили память погибших от пандемии петербургских врачей.

Теперь непосредственно к матчу. В текущей ситуации очень сложно судить о готовности команд к рестарту Российской премьер-лиги. В перерыве подопечные Виктора Гончаренко провели две официальные игры — с «Родиной» из зоны «Запад» Профессиональной футбольной лиги, которую обыграли, и с тульским «Арсеналом», выиграть у которого не удалось. «Сине-бело-голубые» официально не раскрывали карты, умолчав о матчах с «Оренбургом» и «Уфой». Тем не менее судить по неофициальным играм нельзя — футболисты не выкладываются на полную, боятся повреждений — можно считать это обычной двусторонкой. В любом случае, ЦСКА до момента приостановки сезона шёл в зоне еврокубков. Кому-кому, а «армейцам» было что терять после возобновления соревнований.

А вот сопернику москвичей терять было особо нечего. Ближайшие противники отстают от лидера таблицы на девять очков и, кажется, все уже понимают, что это очередной чемпионский сезон для клуба Александра Медведева. Но никто из команд не хочет отдавать золотые медали просто так. Тем более ЦСКА, который открывал рестарт в Москве. Правда и двух минут не прошло, как «Зенит» забил. Капитан Бранислав Иванович легко продавил молодого Вадима Карпова и забил свой четвёртый гол в сезоне.

Как известно, ЦСКА всегда очень сложно отыгрывать быстрые мячи. И прямое этому доказательство — второй гол из-за грубейшей ошибки Виктора Васина забил нападающий Малком, возвращение которого все болельщики петербуржцев с нетерпением ждали.

Затем «красно-синие» совсем поникли. Им лишь оставалось держать в голове один факт этого тура: все, кто забивает вначале, заканчивают поражением. Ближе к концу первого отрезка подопечные Гончаренко разошлись, но точных движений не хватало. И только «красно-синие» снова поверили в себя, как на второй дополнительной минуте бразилец Малком сделал дубль.

Забавно: ЦСКА владел мячом весь тайм, совершил больше ударов — 16 — правда, в створ всего два. А «Зенит» — пять и все точно в створ.

Вторая сорокапятиминутка началась с активного владения мячом «армейцами» перед чужой штрафной. Это сопровождалось отличными переводами с фланга на фланг. Только вот эффекта от этого не было никакого — всё меркло перед глупыми ошибками в передачах и обрезах. «Зенит» объективно как выглядел с первых минут опаснее, так и продолжал держать лицо. К 70 минуте у ЦСКА не получалось вообще ничего, изменить ситуацию не смогли даже свежие игроки, вышедшие на замену. Эмоции давили и в итоге привели к тому, что к 89 минуте Вадим Карпов получил прямую красную карточку и был удалён с поля за излишнее удержание Дзюбы, который мог выйти один на один. Точку в матче поставил Игорь Дивеев, который сыграл рукой и получил пенальти. Себастьян Дриусси уверенно его реализовал, увеличив разницу до четырёх мячей.

Пока у ЦСКА не видно поставленной позиционной игры, зато прослеживается неагрессивный стиль обороны. И на этом молодые «красно-синие» далеко не уедут. ЦСКА нужен новый футбол, иначе они рискуют остаться без Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Гончаренко стоит помнить, что в спину его коллективу дышат сразу несколько команд. И проигрывать 0:4 ему точно нельзя.