Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) после трёхмесячной паузы получилось скандально-сумасшедшим. И неполным: матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля из-за положительного теста на коронавирус у трёх игроков «бело-голубых». В стане «Ростова» инфицированных оказалось вдвое больше, но поединок дончан в Сочи не отложили на другую дату, из-за чего на Черноморском побережье «жёлто-синим» пришлось играть даже не молодёжным, а юношеским составом и без главного тренера Валерия Карпина, засевшего вместе с основной командой на карантин. В результате получились неприличные 10:1, что, тем не менее, не помешало юному голкиперу ростовчан установить позитивный рекорд РПЛ и попасть в символическую сборную тура, которую представляет NEWS.ru. А вот сочинцев в звёздную команду мы решили не включать. Ведь, к примеру, тот же Александр Кокорин вполне мог оформить такой же хет-трик и в тюремном междусобойчике — но это же не уровень премьер-лиги.

Денис Попов

«Ростов»

Не станем поддаваться всеобщему умилению и превозносить 17-летнего стража ворот «Ростова» до небес. Десять пропущенных мячей — конечно же, не повод для гордости. А возросшее тысячекратно число подписчиков в соцсети не должно вскружить парню голову. Однако факт остаётся фактом: из 25 (!) ударов, нанесённых игроками «Сочи» в створ ворот в течение этого матча-абсурда, Денис Попов сумел отразить 15 — и это абсолютно официальный рекорд РПЛ. Причём один из этих ударов был нанесён форвардом «курортников» Антоном Заболотным с 11-метровой отметки. Вдумайтесь: едва закончивший школу пацан взял пенальти от футболиста, вызывавшегося Станиславом Черчесовым в сборную России! Теперь главное, чтобы у Дениса от свалившейся на него межконтинентальной популярности (а пишут ему даже из-за океана) не «сорвало крышу».

Ð¡Ð¾ÑÐ¸ - Ð Ð¾ÑÑÐ¾Ð² - 10:1. ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑÑÐ°, Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð ÐÐ, 23 ÑÑÑ 19.06.2020 Ð¾Ñ Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° Ð½Ð° RutubeLiST

Николай Рассказов

«Спартак»

«Красно-белые» в традиционно неудобной для себя Туле на сей раз сыграли весьма грамотно в тактическом и стратегическом плане. Не самый удачный первый тайм провели в попытках удержать у себя мяч и организовать позиционное нападение. При этом старались быть крайне внимательными в обороне. А затем, открыв счёт перед перерывом, во второй половине вовсю распоясались в своей любимой контратакующей стихии. Оба мяча, после которых «Арсеналу» засветило крупное поражение, были чудо как хороши. Но особо отметим гол Николая Рассказова — не победный, но во многом переломный, ключевой. Тем более, когда фланговый защитник забивает головой (!) после навеса своего коллеги по амплуа (в данном случае — Айртона) с другой бровки. Да и в целом Рассказов наконец-то смотрелся неплохо на протяжении всего матча, а не фрагментарно, умело справляясь со своими обязанностями и в тот момент, когда «Спартак» делал акцент на оборону (схема 5-3-2), и когда больше атаковал, беря на вооружение лихую расстановку сборной Англии на ЧМ-2018 (3-1-4-2). В обоих вариантах Николай добросовестно закрывал весь правый фланг.

Бранислав Иванович

«Зенит»

Со сверхбыстрого гола капитана «сине-бело-голубых» начался эпохальный разгром московских «армейцев» на их арене на 3-й Песчаной улице. Уже на второй минуте встречи Вячеслав Караваев сделал точный навес с левого фланга, а Бранислав Иванович головой переправил мяч в дальний угол ворот Игоря Акинфеева. Даже в свои 36 лет серб остаётся настоящим столпом обороны «Зенита» и вносит весомый вклад во второе кряду (теперь об этом можно говорить почти без сомнений) чемпионство петербуржцев. А гол в ворота ЦСКА стал, между прочим, уже четвёртым в нынешнем чемпионате — весьма неплохой результат для центрального защитника.

Ð¦Ð¡ÐÐ - ÐÐµÐ½Ð¸Ñ - 0:4. ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑÑÐ°, Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð ÐÐ, 23 ÑÑÑ 20.06.2020 Ð¾Ñ Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° Ð½Ð° RutubeLiST

Ведран Чорлука

«Локомотив»

Центр обороны у нашей символической сборной на сей раз получился экс-югославским: напарником Ивановича стал хорват Ведран Чорлука. Кстати, тоже капитан своей команды — столичного «Локомотива» — и тоже умудрённый опытом ветеран. Суммарный возраст наших звёздных балканцев составляет 70 лет. Солидные цифры, но это всё равно меньше, чем Юрию Сёмину. Бывшему главному тренеру «железнодорожников» в мае стукнуло 73, но, увы, командой он больше не руководит — и вовсе не по причине выхода на пенсию. Смена наставника — всегда непростой процесс, и на капитана команды, тем более играющего на столь ответственной позиции, возлагается особая миссия: сохранить надёжность тылов. Пока Чорлука справляется, хотя в тандеме с ним в поединке с «Оренбургом» действовал молодой бразилец Мурило, которому Сёмин не особо доверял. Однако в дебютном матче Марко Николича у руля команды «красно-зелёные» оставили свои ворота нераспечатанными, а значит, «ангелы Чарли» (фанаты «Локомотива» так и зовут Ведрана — Чарли) были на высоте.

Боян Йокич

«Уфа»

Завершает своеобразный смотр-конкурс балканских ветеранов-капитанов в нашей символической сборной тура 34-летний защитник «Уфы». В какой-то степени ему повезло, что среди игроков левой бровки в этом туре конкуренция была не самой высокой: можно отметить, разве что спартаковца Айртона, который, однако несколько подпортил впечатление от своей игры жёлтой карточкой. Она не позволит ему сыграть в поединке следующего тура с «Уфой». Словенец же Боян Йокич, хоть и не отметился в домашней встрече с «Тамбовом» (2:1) никакими результативными действиями, зато был более аккуратен в единоборствах, не допустив ни одного фола, неплох в перехватах мяча (3) и верховых дуэлях (выиграны 3 из 4), при этом, не забывая поддерживать атаки как длинными передачами (5 точных из 9), так и навесами (3), однажды сделав и острый пас в штрафную соперника.

Денис Глушаков

«Ахмат»

Наряду с гвоздём программы ЦСКА — «Зенит» был в этом туре и ещё один сверхпринципиальный поединок, как принято говорить, за шесть очков. В битве двух аутсайдеров РПЛ «Крылья Советов» в Самаре принимали грозненский «Ахмат». Выиграй волжане очную встречу — и турнирные перспективы клуба из столицы Чечни стали бы совсем туманными: отставание от тех же самарцев увеличилось бы до пяти очков. Хозяевам даже удалось быстро повести в счёте. Однако тут своё веское слово сказал Денис Глушаков. Полузащитник «Ахмата» в середине второго тайма фактически сотворил волевую победу гостей, к забитому мячу добавив своеобразную голевую передачу через штангу: после удара экс-капитана «Спартака» на добивание первым успел форвард грозненцев Владимир Ильин, дославший мяч в ворота. Вскоре после этого гости забили и четвёртый мяч, фактически решив судьбу матча. А Глушаков весьма успешно справился с ролью одного из вожаков команды, спасающейся от вылета из РПЛ.

ÐÑÑÐ»ÑÑ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑÐ¾Ð² - ÐÑ Ð¼Ð°Ñ - 2:4. ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑÑÐ°, Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð ÐÐ, 23 ÑÑÑ 19.06.2020 Ð¾Ñ Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° Ð½Ð° RutubeLiST

Даниил Фомин

«Уфа»

Поединок «Уфы» и «Тамбова» получился, пожалуй, самым «мутным» в первом туре после возобновления чемпионата. Накануне матча говорилось, что в составе хозяев имеется футболист с положительным тестом на COVID-19 (предположительно им мог быть аргентинский форвард Андрес Вомбергар), однако руководство клуба из столицы Башкортостана эту информацию не подтверждало, на карантин всю команду не отравляло и матч переносить не просило. Игра в итоге состоялась и получилась недурной. А главным её героем стал полузащитник Даниил Фомин. 23-летний «опорник» сначала реализовал пенальти, назначенный при содействии VAR за фол на Вячеславе Кротове, а в компенсированное ко второму тайму время при счёте 1:1 сделал результативный навес на голову Николая Гиоргобиани, чей удар принёс «Уфе» три очка.

Малком

«Зенит»

Дорогостоящий бразилец, за переход которого из «Барселоны» петербуржцы заплатили более 40 млн евро, стал единственным игроком, попавшим в нашу символическую сборную и в последнем туре перед коронапаузой в чемпионате, и сейчас. Отсюда можно сделать вывод, что за три месяца вынужденных каникул Малком ничуть не растерял своих лучших качеств. Да и как было их растерять, если руководство «сине-бело-голубых» не дали добро своим легионерам на временное возвращение в родные страны, и все они безвылазно самоизолировались в городе на Неве. Малком в предыдущей встрече (это был домашний поединок с «Уралом», завершившийся разгромом гостей со счётом 7:1) отметился первым забитым мячом в составе «Зенита», а также голевой передачей. Теперь же на выезде против ЦСКА 23-летний бразилец оформил дубль. Если тенденция сохранится, в матче следующего тура — против самарских «Крыльев» в Петербурге — Малком сделает хет-трик. И этому вряд ли кто-то удивится.

Алексей Миранчук

«Локомотив»

Естественно, было в этом туре любопытно понаблюдать и за тем, как будет выглядеть «Локомотив» после скандального расставания с Юрием Сёминым. Сменивший мэтра российского тренерского цеха серб Марко Николич — не враг себе, а потому активно пользуется тем, что мы так любим называть багажом прежнего наставника. Ну, действительно, какой смысл изобретать паровоз, если и так колёса крутятся, гудок гудит и поезд движется? Николич внёс лишь косметические изменения в тактический облик команды, логично сделав ставку на хорошо известных всем лидеров коллектива. Разве должно кого-нибудь удивлять, что одним из таких лидеров стал Алексей Миранчук, забивший в ворота «Оренбурга» единственный и победный мяч «Локо»? А мог и оформить дубль, если бы не уступил в самой концовке матча право пробить пенальти Эдеру, который всё испортил ударом выше перекладины.

Хвича Кварацхелия

«Рубин»

Другим таким же лидером группы атаки «железнодорожников» мог стать и 19-летний грузинский полузащитник, но... Впрочем, что теперь ворошить недавнее прошлое и вспоминать, как руководство «Локомотива» бездарно упустило находившегося в команде в аренде Хвичу Кварацхелия. Теперь талантливый паренёк «зажигает» у Леонида Слуцкого в Казани. В выездном матче с «Уралом», где «Рубину» пришлось отыгрываться, Хвича в конце первого тайма стал автором шедеврального гола, исполнив удар ножницами через себя после подачи с углового. А после перерыва увенчал эффектный сольный проход голевым пасом на Солтмурада Бакаева. Так что, волевая победа «Рубина» в Екатеринбурге — в значительной степени заслуга Кварацхелия.

Ð£ÑÐ°Ð» - Ð ÑÐ±Ð¸Ð½ - 1:2. ÐÐ±Ð·Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑÑÐ°, Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð ÐÐ, 23 ÑÑÑ 20.06.2020 Ð¾Ñ Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° Ð½Ð° RutubeLiST

Владимир Ильин

«Ахмат»

Выше уже описаны турнирная значимость и драматические события, случившиеся в матче «Крылья Советов» — «Ахмат». Однако картина этих событий была бы неполной, если бы мы не упомянули ещё одну ключевую фигуру этой игры. Нападающий Владимир Ильин в осенней части нынешнего сезона выступал за «Урал», забив в 18 матчах четыре мяча. Зимой 28-летний форвард перешёл в «Ахмат», без особого успеха отыграл за грозненцев несколько матчей на стыке зимы и весны до коронапаузы в чемпионате, но теперь сразу разразился дублем. Причём эти два гола помогли «Ахмату» добиться убедительной волевой победы над прямым конкурентом в борьбе за выживание в РПЛ. А в ближайшем туре у подопечных Игоря Шалимова домашний поединок с «Сочи». Вот и любопытно будет посмотреть, как будут выглядеть бравые голеадоры «курортников» в противостоянии уже не с мальчиками для битья, а равными им по возрасту и классу соперниками, и сможет ли Ильин развить свой бомбардирский успех.