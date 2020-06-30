«Я о своём поступке пожалел очень быстро и принёс ребятам извинения»

https://static.news.ru/photo/9624a6be-bb38-11ea-aee2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Центральным матчем 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стало московское дерби ЦСКА – «Спартак». «Армейцы» одержали убедительную победу (2:0) благодаря дублю Николы Влашича. После финального свистка главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско и наставник «армейцев» Виктор Гончаренко прокомментировали события этой игры и то, что было вокруг неё.

Тедеско: если бы на месте тренера ЦСКА была женщина, повёл бы себя как джентльмен

- Первый тайм мы начали достаточно хорошо, были моменты для взятия ворот, – отметил спартаковский тренер. – Считаю, что в первой половине у «Спартака» было больше возможностей забить, а у соперника результативным стал чуть ли не единственный удар по нашим воротам. После перерыва мы попытались переломить ход игры, перешли на другую тактическую схему – с четырьмя защитниками. И это стало приносить плоды. ЦСКА почувствовал, что мы серьёзно угрожаем их воротам, но в этот момент Роме Зобнину дали красную карточку. Понятно, что играя в меньшинстве, не всегда можно переломить ход матча. Нам удалось сделать именно это в марте в кубковой встрече с ЦСКА, но теперь, к сожалению, не получилось.

- В первом тайме у полузащитника Зелимхана Бакаева была очень плохая личная статистика – всего один точный пас. После перерыва, по сложившемуся впечатлению, она не сильно улучшилась. Получается, провальная игра лидера команды влечёт за собой провальную игру всего «Спартака»?

- Бакаев – очень важный для нас игрок. Безусловно, наша команда хорошо играла и в тех матчах, когда Зелимхана не было на поле. Но он действительно тот футболист, который может решить исход матча: может точно пробить по воротам, сделать результативную передачу, обыграть соперника один в один. Это футболист, который прекрасно знает наши атакующие схемы. Да, возможно, против ЦСКА у Бакаева не всё получалось. Если говорить в целом о ключевых игроках, то у «армейцев» Никола Влашич был в ударе. По сути, он сделал игру, но если бы у него не получалось, как у Бакаева, ещё не известно, как бы сыграл ЦСКА. Впрочем, Зелимхан ещё молод, ему есть куда расти, и он иногда очень самокритичен. В этом плане, конечно, ему нужно быть немножко спокойнее.

- Почему сразу после окончания матча вы пошли не к скамейке «армейцев», чтобы поздравить своего коллегу Виктора Гончаренко с победой, а сразу в центр поля, к своим игрокам?

- Почему я всегда должен первым идти? Если бы это была женщина, тогда да, я бы повёл себя как джентльмен.

- Просто после упомянутого кубкового матча с ЦСКА вы подходили к Гончаренко для рукопожатия, но он вас оттолкнул и руки не пожал. Затаили на него обиду?

- Я вообще не понимаю вашего вопроса! Для меня непонятно, почему вы уделяете тому эпизоду столько внимания. Для меня вообще никакой проблемы нет, считаю, что эта история раздута в СМИ. И это не первый случай, когда тренеры команд после игры не жмут друг другу руки. Для меня это абсолютно нормальная ситуация. Когда прозвучал финальный свисток, я пошёл на поле к своим игрокам, чтобы сказать им несколько слов, подбодрить ребят после поражения, подвести небольшой итог этого вечера и поставить точку. После этого мы все вместе пошли поблагодарить наших болельщиков, хотя их на трибунах было совсем немного – человек шесть, наверное. Тем не менее, нужно было отдать им должное за поддержку.

- Вы сказали, что во втором тайме «Спартак» тактически перестроился и стал играть лучше, чем до перерыва. Но со стороны сложилось обратное впечатление: показалось, что кроме забросов на габаритного Александра Соболева, которому почти не удавалось цепляться за мячи, у вашей команды не было других вариантов развития атак. Иными словами, у вас нет никакого плана Б, если первоначальные тактические задумки не срабатывают, не так ли?

- В первой половине встречи нам удавалось создавать численный перевес на правом фланге, где удачно взаимодействовали Николай Рассказов и смещавшийся туда Роман Зобнин. По этой причине Соболеву было удобно атаковать с большим акцентом именно на этот фланг. Но надо отдать должное защитникам ЦСКА, а Хёрдур Магнуссон сыграл просто здорово, особенно в противостоянии с Соболевым. Если говорить о втором тайме, когда мы поменяли тактическую схему, удалось прижать соперника к воротам, а наши крайние защитники стали растягивать оборону «армейцев». И пока мы играли ещё в полном составе, ЦСКА чуть ли не всей командой отошёл в свою штрафную. Безусловно, можно было чуть чаще делать подачи с флангов, используя габариты Соболева, а также стараться быстрее разворачивать игру, меняя направление атак по разным флангам.

- Роман Зобнин подвёл команду, заработав красную карточку за отмашку рукой в адрес игрока ЦСКА?

- Вы знаете не хуже меня, что Рома – очень спокойный человек. И я не знаю, что должно случиться, чтобы он потерял контроль над собой. Возможно, по ходу игры на то были какие-то причины, череда эпизодов, которые вывели Зобнина из равновесия. Скажем, в первом тайме за фол против него судья не поставил пенальти, затем Влашич несколько раз после свистка отбрасывал мяч для затяжки времени, за что так и не получил жёлтую карточку. Конечно, это не оправдывает Романа, грубая игра на поле неприемлема, но по ходу встречи может произойти всё, что угодно.

- Удивила ли вас манера игры ЦСКА, который в этом дерби сыграл гораздо прагматичнее, чем обычно, с акцентом на оборону?

- Нет, не удивила. Соперник действовал, обороняясь фактически один в один. Тем не менее, мы находили решения для выхода из этой ситуации, в частности, Зобнин и Бакаев чаще смещались на фланги. Но следует ещё раз отметить, что в этой встрече ЦСКА очень хорошо сыграл в обороне.

Гончаренко: иногда зашкаливают эмоции, но с удовольствием буду работать дальше

- Как прокомментируете тот факт, что ваша команда выбрала в матче со «Спартаком» не совсем привычный для себя оборонительный вариант?

- У нас такой чемпионат, что многие команды играют не с позиции силы, не в атаку, а ждут ошибки соперника. В последних матчах мы пропускали многовато контратак – это касается, в первую очередь, домашних игр. И при этом знали, что «Спартак» силён именно в контратаках. Поэтому решили сыграть именно таким образом, чтобы лишить соперника его козыря. А после того как Влашич забил первый гол, мы стали ещё более глубоко обороняться. Потому что давно не выигрывали, давно не забивали, и очень хотелось сохранить победный счёт.

- Что с Фёдором Чаловым, которого вам из-за травмы пришлось заменить во втором тайме? И когда вернётся в строй травмированный Илья Шкурин?

- С Федей вроде бы ничего страшного. Проведём более тщательный осмотр, чтобы иметь полную картину его повреждения. А что касается Шкурина, он вот-вот должен подойти к возвращению в состав. Может быть, сразу после выездного матча в Грозном в следующем туре.

- Константин Кучаев уже во втором подряд дерби со «Спартаком» выходит в стартовом составе в качестве второго нападающего. Это тактический ход конкретно под «красно-белых»?

- Конечно, у нас определённые задумки есть (улыбается). Нам нужно было затруднять начало атак «Спартака» и больше искать пространство за спинами защитников соперника. С этой целью Кучаев и был выдвинут вперёд.

- Как лично на вас повлияла поездка в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита»?

- Раз команда после этого стала лучше, значит, наверное, мы всё правильно сделали. Я о своём поступке пожалел очень быстро и принёс ребятам свои извинения.

- Как команда отреагировала на ваш отъезд в Белоруссию?

- У нас такой матч был сегодня, вся Москва ждала этой игры – а мы говорим о моём отъезде! Да вроде нормально команда отреагировала, хотя поначалу ребята на поле были зажатые, излишне напряжённые, не понимали, что происходит. А потом всё вернулось на место.

- Каким вы видите своё будущее в ЦСКА? Продолжите работать до конца нынешнего сезона или до истечения срока контракта летом будущего года?

- Я с удовольствием работаю в этой команде, в этом большом клубе, отдаю всего себя. Признаю, что у меня иногда зашкаливают эмоции, но я с удовольствием буду работать и дальше.