https://static.news.ru/photo/fdd88cd0-5e4f-11ea-ab79-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» обыграл в 1/4 финала Кубка России по футболу ЦСКА со счётом 3:2 в добавленное время. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что лучше бы «Спартак» играл в полном составе.

«Спартак» начал глубже обороняться, такие вещи не идут в плюс, если бы Понсе остался на поле, игра была бы на встречных курсах, тем более мы планировали выпустить Сигурдссона, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, белорусский специалист не смог ответить на вопрос, что произошло между двумя тренерами, когда Доменико Тедеско подошел пожать руку.

Давайте то, что происходит на тренерской скамейке, останется там. Многие хотят, чтобы мы на трибунах сидели и смотрели, штрафуют постоянно. Градуса игры не чувствуется в ложе, мне понравилось, конечно, но так нельзя, — добавил он.

Соперником «Спартака» станет петербургский «Зенит», который на выезде обыграл «Ахмат» со счётом 2:1, писал NEWS.ru.