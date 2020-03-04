https://static.news.ru/photo/38f3942a-5e61-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 3:2 в дополнительное время и прошел в полуфинал, где встретится с петербургским «Зенитом». На четвертой минуте счет открыл хавбек Зелимхан Бакаев, а через уже через десять отрыв увеличил нападающий Эсекель Понсе. Казалось, аргентинский футболист поставил точку во встрече, однако на 17-й минуте ЦСКА вернулся в игру — уменьшить разницу удалось защитнику Игорю Дивееву, а в добавленное время первого тайма счет «красно-синие» и вовсе сравняли счет благодаря голу полузащитника Ильзата Ахметова. Ничья продолжалась до финального свистка, после чего встреча перешла в дополнительное время, где на 103-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве, однако уже на 107-й форвард Джордан Ларссон, вышедший на замену, доказал, что команда достойна пройти дальше.

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал журналистам после матча, благодаря чему «армейцы» сумели сравнять счёт и чуть ли не совершили камбэк.

— Что помогло команде оклематься после 0:2? Успели ли что-то сказать или дать какую-то установку?

— Что касается корректировки, ее очень сложно вносить во время матча, потому что достучаться до команды очень сложно из-за шума на стадионе, но важно продолжать делать то, что умеешь. Мы правильно отреагировали и заслужили вернуться в игру, что и произошло.

— Что произошло в эпизоде, когда Доменико Тедеско подошел пожать руку, а вы его оттолкнули? Эмоции? Хотели бы извиниться за это?

— Давайте то, что происходит на тренерской скамейке, останется там. Многие хотят, чтобы мы, тренеры, на трибуне сидели, не проявляли эмоций, потому что нам дают предупреждение за любое движение. Градуса игры не чувствуется в ложе, мне понравилось, конечно, но так нельзя. Если всё идёт к этому, то очень жаль, это неправильно.

— Можете сказать пару слов по поводу судейства, потому что было достаточно неоднозначное удаление.

— А что значит «спорное удаление»?

— Там не было ни удара, ни движения локтем к лицу. Мы пересматривали эпизод.

— Вы пересмотрели, а судья решает на месте. По мне — была отмашка. И в целом без всяких задних мыслей судейство было отличным. На самом деле надо признавать, когда так и есть: Иванов позволял играть, он чувствовал, когда команды переходили грань и наказывал за это. Судья не должен мешать играть, что и было.

— Почему отказались от Арнора Сигурдссона, и Алана Дзагоева оставили в запасе?

— Когда мы начали делать смену поколений, поначалу не хватало длинной скамейки, сейчас она достаточно длинная, мы исходим из того, как восстановились, какой соперник. Мы хорошо играли с первых минут, может, немного нарушили баланс с заменами.

— Внизу ЦСКА играл получше, что помешало додавить соперника, когда остались в большинстве?

— Такие вещи иногда идут во вред. «Спартак» начал глубже обороняться большими силами, пропало пространство между линиями. Удаления сплачивают коллектив. Если бы Понсе остался на поле, может быть, игра была на встречных курсах, тем более у нас были варианты, мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы выросла скорость атаки.

— Показалось, Илья Шкурин имел больше шансов на гол в последние 16 минут дополнительного времени, чем Федор Чалов. Почему он не выходит в старте? Неужели он не сильнее Чалова на данный момент?

— Чалов и Константин Кучаев проделали большой объем работы, что от них и требовалось. А задача была освежить игру, что и произошло. Если бы Шурин начал играть с первых минут, возможно, он так же бы вымотался, как и Чалов, например. Надо оценивать и то, что он пришел с моего родного белорусского чемпионата, необходимо время на адаптацию, потому что когда против тебя болеют 45 тысяч зрителей, надо быть готовым.

— Что помешало двигаться дальше вперед после того, как ЦСКА выровнял ситуацию? Игра была на стороне «Спартака» все-таки.

— Это то, о чем мы говорим с командой: мы часто отдаем инициативу, когда не следует. Мы переходим в ожидание и ждем, что предложит соперник. Это та ситуация, которую необходимо изменить. То есть мы могли контролировать игру во втором тайме, тем более осознавая, каким образом будем действовать «Спартак», но, к сожалению, не стали дожимать соперника.

Наставник «красно-белых» Доменико Тедеско встретили аплодисментами. 34-летний специалист по традиции поприветствовал присутствующих на русском языке и начал со слов поздравления. Он признался, что игра сложилась непросто, однако считает, что команда не просто выглядела крепко, она таковой и является.

— Мы счастливы победить. Это была сложная игра, и соперник тоже сложный. Это фантастический матч, в котором было, наверное, все. Думаю, наши болельщики получили огромное удовольствие. Мы забили два гола в начале матча и должны были забивать еще, по крайней мере, третий точно. После этого подарили два момента сопернику. Я считаю, это из-за того, что у нас молодая команда, у которой нет достаточного опыта в некоторых моментах. Второй гол выбили головой высокий мяч в центр вместо того, чтобы бить во фланг, и ЦСКА оказался первым на подборе, обидно забил. Нужно над этим работать. Что касается самоотдачи и силы, то команда прекрасно себя показала и в основное, и в дополнительное время. Исход матча не был известен до последней минуты. Мы могли и проиграть, и выиграть. Я счастлив, что мы прошли в полуфинал Кубка, — начал Тедеско.

— Как вы относитесь к поведению Виктора Гончаренко, который отмахнулся, когда вы протянули ему руку?

— Для меня нет проблем, была эмоциональная игра, где все может произойти.

— Расскажите о плане на игру, в частности, почему решили упростить ее в первом тайме и действовать на контратаках.

— Мы изучали соперника перед игрой, видели, что у них есть проблемы в этом. Мы делали ставку на это, но это была часть плана. В целом ЦСКА старался атаковать правым флангом и запереть нас там и, наверное, если изучить статистику матча, то у Николая Рассказова и Ильи Кутепова будет наибольшее количество касаний. Мы играли с соперником в одинаковые схемы 3-5-2, и при таком футболе непросто найти зоны и свободное пространство, в общем счете матч свелся к тому, что оба коллектива нейтрализовали друг друга, поэтому было так много борьбы, отсюда столько длинных передач, в частности, второй гол ЦСКА, если не ошибаюсь. Но и также мы знаем, что у «красно-синих» хорошие игроки: Никола Влашич и Марио Фернандес доставляли нам немало проблем в первом тайме.

— Зелимхан Бакаев получил сотрясение мозга, насколько серьезна травма? Сможет ли он сыграть в следующем туре? И можно ли говорить о том, что с его потерей команде стало играть тяжелее?

— Безусловно, когда приходится заменять креативного и техничного игрока, матч становится другим. Но когда вышел Гус Тиль на поле, при нем встреча не стала хуже, он отлично прессинговал, особенно последние 30 минут. Был даже отличный момент для того, чтобы забить четвертый гол. Могу сказать, что мы можем найти замену для любой позиции. У нас игроки отличного класса, говоря о том же Гусе. Есть также Аяз Гулиев. У нас крепкая команда. Надеюсь, Зелимхан выйдет с «Краснодаром», после обследования все будет известно.

— Какое ваше мнение об эпизоде на 93-й минуте.

— Насчет игры рукой в конце второго тайма я не знаю, что произошло, в Германии точно такие же правила, но единственное, что я сделал, — попросил арбитра посмотреть эпизод. Судьи сказали, что пенальти не было. Но если так, значит, оставить это так.

— Что думаете насчет удаления Понсе? И что произошло на скамейке, почему Артем Ребров получил желтую карточку?

— Это непросто потерять такого игрока при таком ходе игры. Тем более, мы готовили уже замену, был готов Резиуан Мирзов выйти на поле. Возможно, там и была вторая желтая карточка, но так как я тренер «Спартака», что я могу сказать? Это было тяжело для команды.

— В первом тайме дополнительного времени удалили Эсекель Понсе, а дальше, во втором, очень быстро забил Джордан Ларссон. Что вы сказали в перерыве? Были ли рекомендации Джордану?

— Ничего особенного в перерыве не говорил, просил ждать момента, он обязательно появится. По большому счету даже с удалением Понсе игра для нас не поменялась, потому что сзади в плане обороны структура осталась та же. Единственное, стали прессинговать вверху не с помощью двух нападающих, а больше стали подключаться восьмерки. Хочу отдельно поблагодарить Рому Зобнина, который был простужен и не был готов на сто процентов, тем не менее он отыграл 120 минут. Гус Тиль вышел на замену и прекрасно прессинговал. И вообще хочется сказать спасибо всей команде за то, как они провели этот матч и концовку встречи, играя в меньшинстве, сохраняя компактность и агрессию, продолжая атаковать. Так что это не моя победа. Здесь заслуга только ребят.

— Поздравьте Александра Максименко с голевым пасом — это его первый ассистент в карьере.

— Он провел прекрасную работу в этом матче, в том числе хорошо начинал атаки команды.

— У ЦСКА очень высокорослая оборона, «Спартак» практически ничего не выигрывал во время нахождения на поле Александра Соболева, а после его ухода показалось, будто команда начала играть слишком много верхом и совершались длинные передачи.

— Играло две системы, и зачастую была такая ситуация, когда мяч был у Илья Кутепова, при этом нашего крайнего защитника прессинговали, Самуэль Жиго прессинговал второй нападающий ЦСКА, Алекс Крал играл с опорником, то есть опорник против опорника, так что у Ильи была возможность отдавать длинные передачи. Конечно, он мог делать пас между линиями на восьмерок — Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина, но это немного рискованно, потому что если потеряешь мяч между линиями, то пойдет контратака, особенно с таким высоким прессингом. Это нелегко. Более того, играя длинными передачами, даже если игрок теряет мяч, не лишена смысла, поскольку можно проиграть единоборства, но выиграть подборы. При нашей схемы можно найти другие моменты быстрой атаки, в частности, стараться быстро развернуться с одного фланга на другой и начать атаковать другим крайним атаки через центр. Во втором, это проходило меньше.