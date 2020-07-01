Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Черевченко.
Отмечается, что руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражению грозненскому «Ахмату» (1:3), сообщает пресс-служба «Арсенала».
Готовить команду к заключительным турам Российской премьер-лиги (РПЛ) будут работавший в фарм-клубе «Арсенала» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды Николай Ковардаев.
Ранее NEWS.ru писал, что «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1 в матче 25-го тура РПЛ. Для «Арсенала» это поражение стало пятым подряд. На данный момент тульская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. «Ахмат» поднялся на 13-ю строчку, набрав на одно очко меньше.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен