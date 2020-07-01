Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Краснодар» на протяжении всего матча был сильнее в южном дерби против «Ростова». Но в итоге встреча в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Советский футболист Евгений Ловчев сравнил два дерби и признался, что за «Краснодаром» было интереснее наблюдать.

Вот говорили про «Спартак», а московское дерби неинтересно было смотреть. А южное по-настоящему дух захватывало! Удивительно, «Краснодар», который ещё не входил в игру, это их первый матч, находятся в великолепной...