«Ахмат» обыграл «Арсенал» в гостевом матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/7c793cfe-bbb8-11ea-8ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей отличился нападающий Евгений Харин, открыв счёт на 15-й минуте матче. Дубль оформил полузащитник «Ахмата» Одисе Роши, реализовав пенальти на 22-й минуте, а затем забив мяч на 88-й минуте матча. В конце встречи ответный мяч забил нападающий тульской команды Евгений Луценко (90+2).

Для «Арсенала» это поражение стало пятым подряд. На данный момент тульская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. «Ахмат» поднялся на 13-ю строчку, набрав на одно очков меньше.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1, а «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с казанским «Рубином».