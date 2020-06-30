«Локомотив» на последней минуте ушёл от поражения аутсайдеру РПЛ

https://static.news.ru/photo/9244ccbc-baf3-11ea-b409-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 1:1.

Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Деян Радонич. На последней минуте матча счёт сравнял Алексей Миранчук.

На 33-й минуте встречи был заменён основной вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме из-за повреждения икроножной мышцы. Вместо него на поле вышел Антон Кочетков.

На 50-й минуте московская команда осталась в меньшинстве: полузащитник Владислав Игнатьев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 73-й минуте составы справлялись: за одну минуту две жёлтые карточку получил вышедший на замену полузащитник самарцев Сафа Абдулла.

Для главного тренера крыльев Андрея Талалаева этот матч стал первым в новой должности.

Фанаты «Локомотива», как обещали ранее, выкрикивали кричалки только против руководства клуба и покинули стадион на 20-й минуте.

На матче присутствовали врачи-болельщики «Локомотива», которые боролись с коронавирусом. В перерыве в подарок от клуба они получили игровые футболки.

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