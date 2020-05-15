Дзюба пригласил на матч сборной мальчика, который помогает детским домам

https://static.news.ru/photo/6b838fb8-badb-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба от лица всей команды пригласил на матч национального коллектива Савву Ярыгина. Мальчик прославился на весь интернет тем, что сдаёт макулатуру и на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов.
Я узнал твою историю и был очень сильно поражён. Ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. Я хочу тебя пригласить на ближайший матч сборной. С меня футболка, — сказал Дзюба, слова которого приводит пресс-служба сборной.
31-летний форвард отметил, что ему приятно, что 11-летний челябинец поставил на одну планку Криштиану Роналду и российского футболиста. Дзюба также пообещал стараться забивать больше голов, чтобы радовать парня.
Ближайший официальный матч сборная России проведет 3 сентября. На групповом этапе Лиги наций россияне встретятся с сербами.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» скорее останется в команде, чем перейдёт в европейский клуб. По его словам, форварду комфортно в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.