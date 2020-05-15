Дзюба пригласил на матч сборной мальчика, который помогает детским домам

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Агент футболиста ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что его подопечный не так уж и плох, раз «армейцы» продолжили с ним сотрудничество.

Тот факт, что ЦСКА продолжил сотрудничество, говорит о том, что футболист не так уж и плох. Самое интересное — они хотели облить Гогуа в этой статье д...ом, а болельщики, наоборот,...