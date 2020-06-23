Агент: Дзюба не хочет уходить в английские клубы

https://static.news.ru/photo/ffdfbd84-b541-11ea-86a7-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающий петербургского «Зенита» скорее останется в команде, чем перейдёт в европейский клуб.

Дзюба останется в «Зените». Думаю, ему комфортно в Петербурге, где дают хорошие финансы. Если бы он рвался в Англию, то уже уехал бы, — цитирует Сафонова РИА Новости.

Контракт 31-летнего футболиста с «Зенитом» истекает 31 июля 2020 года.

Ранее бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, что из-за председателя совета директоров московской команды Анатолия Мещерякова сорвался трансфер нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Он отметил, что футболист уже согласился на переход, который поддерживал действующий в то время главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, писал NEWS.ru.