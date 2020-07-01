«Уфа» разделила два очка с «Рубином» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/9ec00c0c-bba4-11ea-bf28-fa163e074e61_660.jpg Матч «Уфа» - «Рубин» Фото: ufafc/vk.com

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Рубин» располагается на 12-й строчке, имея в активе 27 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1.