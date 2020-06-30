Никола Влашич принёс победу ЦСКА в московском дерби

https://static.news.ru/photo/4f31939a-bb09-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/PFCCSKAMOSCOW

Столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев».

На 27-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт после передачи защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

На 77-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин после отмашки локтем в сторону оппонента Ивана Облякова.

На 96-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич увеличил отрыв, забив гол на последней секунде встречи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 41 очко. Вслед за «армейцами» идёт «Спартак». Отрыв между командами составляет девять очков.

Ранее NEWS.ru рассказывал, с какими трудностями столкнулся ЦСКА перед столичным дерби.