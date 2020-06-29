Сегодня, 30 июня, состоится одно из главных противостояний в российском футболе — ЦСКА на своём поле примет «Спартак». Более двух недель «армейцы» являются чуть ли не основными хедлайнерами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Нет, не подумайте, что речь идёт о коронавирусе, который распространился в клубах нашего чемпионата. Пока эта напасть не коснулась «красно-синих», но и без неё проблем хватает. Главный тренер команды Виктор Гончаренко пытался сбежать, но его остановили. А вот любимчика «армейской» публики Вагнера Лава удержать не смогли, уступив его в последний момент «Кайрату». Болельщики негодуют, Массимо Каррера подписывается на фанатские аккаунты ЦСКА, «красно-синие» не выигрывают в семи матчах подряд. NEWS.ru рассказывает, в каком состоянии «армейцы» подходят к определяющей встрече оставшегося сезона.

Главные события последних дней в ЦСКА развернулись вокруг действующего (пока ещё) наставника команды Виктора Гончаренко. Вы наверняка уже неоднократно слышали эту историю, поэтому коротко обозначим основные моменты.

20 июня «Зенит» громит ЦСКА на «ВЭБ Арене» (0:4). Пока старший тренер Сергей Овчинников оправдывает отсутствие главного на послематчевой пресс-конференции плохим самочувствием, белорусский специалист мчит домой, на Родину, предварительно в раздевалке бросив своим подопечным фразу «Вы меня не понимаете» и написав заявление об отставке по собственному желанию. Но побег из ЦСКА срывается: руководство клуба возвращает Гончаренко ( говорят , что в этой истории определяющую роль сыграл глава совета директоров Максим Орешкин). К матчу с «Динамо» тренер оказывается уже на месте. Правда наблюдает он за игрой всего лишь с ложи. На матч же против «Динамо» футболистов выводит, как и предполагалось, Босс (прозвище Сергея Овчинникова. — NEWS.ru ).

Неожиданный отъезд и уж тем более неожиданное возвращение белорусского специалиста многие болельщики ЦСКА и эксперты не оценили: кто-то сравнил наставника с крысой, бегущей с тонущего корабля, кто-то расстроился из-за того, что Овчинникову не дали встать у руля команды, кто-то постыдился комичности ситуации. Одним словом, равнодушных не было. В том числе и среди футболистов. СМИ сообщают, что поведение Гончаренко вызвало напряжённость во взаимоотношениях с нынешним составом команды.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Была возможность у «армейцев» сбавить градус напряжения вокруг темы с Гончаренко подписанием Вагнера Лава, да и тут не срослось.

В начале июня журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что легенда ЦСКА Вагнер Лав готовится к возвращению в Москву. Расторгнутый контракт с «Коринтианс», комментарии официальных лиц и самого футболиста отчётливо намекали на то, что переход бразильца — это дело времени. Но в последний момент ситуация переменилась: Вагнер Лав выбрал «Кайрат». Бесспорно, непоследнюю роль в этой истории сыграли условия. Как бы не отнекивался бразилец, казахстанский клуб сделал ему более выгодное денежное предложение. Однако, поговаривают, что всё-таки главным инициатором отмены сделки был футбольный отец бразильца Евгений Гинер. «Чего вы меня возвращаете в прошлое», — фраза, которую, по словам того же Нобеля Арустамяна, бросил напоследок президент клуба. Что ж, в прошлое мы не хотим, но и настоящее далеко от совершенства.

Нынешняя статистика ЦСКА ужасает. «Армейцы» не могут выиграть в семи матчах подряд в РПЛ, антисерия длится аж с ноября (!) месяца. Команда после рестарта не забила ни одного гола соперникам, зато пропустила немало (четыре мяча прилетело только от одного «Зенита»). Но это, к сожалению, не посткарантинные последствия — такая тенденция наметилась уже давно. За семь прошедших туров команда забила лишь четыре гола своим оппонентам. Теперь добавьте к этой красноречивой статистике кадровые потери, с которыми клуб подходит к дерби. В предстоящем матче ЦСКА не сможет расчитывать на Алана Дзагоева, Ильзата Ахметова и Яка Бийола (двое первых травмированы, последний — дисквалифицирован. — NEWS.ru ). С такими сложностями было бы непросто справиться даже Массимо Каррере, чьи подписки в Instagram на фанатские паблики ЦСКА привлеки большое внимание общественности.

ЦСКА давно выбыл из борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Задача здесь и сейчас — не упустить пятое лигоевропейское место, на которое как раз претендует «Спартак». «Красно-белые» являются главными преследователями «армейцев» на данный момент. В случае победы подопечных Тедеско отрыв между командами сократится до двух очков. Да, у «Спартака» есть возможность пробиться в Лигу Европы через Кубок страны, но не стоит забывать, что в полуфинале им будет противостоять лидер чемпионата «Зенит». Отобрать очки у максимально нестабильного ЦСКА видится куда более лёгкой задачей. Оптимизма не добавляет и статистика очных встреч. «Красно-белые» проиграли всего один из шести последних поединков против ЦСКА, а в этом сезоне сумели вырвать у «красно-синих» аж две победы (одну в чемпионате, вторую в Кубке).

«Спартак» хоть и не является какой-то непреодолимой командой, но в нынешних обстоятельствах, когда ЦСКА погряз в проблемах как на поле, так и за его пределами, шансы «армейцев» уйти с дерби с положительным исходом сводятся к минимуму.