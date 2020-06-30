«Зенит» оштрафовал Азмуна за посещение ресторана во время пандемии

Футбольный клуб «Зенит» осудил поступок футболиста Сердара Азмуна, которого застали сидящим в ресторане во время пандемии коронавируса. Спортсмена оштрафовали во второй раз.
В команде рассказали, что с ним провели серьёзный разговор. В результате игрок принёс извинения всему коллективу,
Азмун нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19. Как писал NEWS.ru, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади опубликовал в Instagram фотографию, на которой видно, что спортсмен не соблюдал правила социального дистанцирования.
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