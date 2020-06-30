«Зенит» оштрафовал Азмуна за посещение ресторана во время пандемии

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Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин раскритиковал игру «армейцев», несмотря на победу над «красно-белыми» со счётом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

В своё время Гвардиола пришёл работать в «Барселону», там играли Иньеста и Хави, плюс Месси. Там при любом тренере они бы всех рвали. Их не нужно тренировать. Они сами в...