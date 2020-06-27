Футбол

«Зенит» накажет Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

18:02, 27 июня 2020
Сердар Азмун Сердар Азмун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» оштрафует нападающего команды Сердара Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Санкции к футболисту будут предприняты за то, что Азмун не соблюдал правила социального дистанцирования, что видно на фотографии, которую выложил в Instagram полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19. К Сердару Азмуну будут применены самые жёсткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба, — цитируют слова пресс-службы РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.

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