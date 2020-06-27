«Зенит» накажет Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

https://static.news.ru/photo/8f1cca94-b887-11ea-b36c-fa163e074e61_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» оштрафует нападающего команды Сердара Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Санкции к футболисту будут предприняты за то, что Азмун не соблюдал правила социального дистанцирования, что видно на фотографии, которую выложил в Instagram полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19. К Сердару Азмуну будут применены самые жёсткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба, — цитируют слова пресс-службы РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.