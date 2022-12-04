Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре

Фото: Cao Can/Global Look Press

Франция и Польша на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 года

Сборная Франции по футболу победила команду Польши и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2022 в Катаре. Встреча прошла 4 декабря в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и завершилась со счетом 3:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Оливье Жиру (44-я минута) и Килиан Мбаппе (74, 90+1). У сборной Польши отличился Роберт Левандовский (90+8, с пенальти).

В четвертьфинале, который пройдет 10 декабря, французы сыграют с победителем матча между командами Англии и Сенегала. Сборные начнут сражение за возможность пройти дальше 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее стало известно, что сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. В 1/8 финала подопечные Лионеля Скалоне обыграли команду Австралии со счетом 2:1.

Накануне сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи. Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрыла улицы и проводила жесткие задержания. До этого команда Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.