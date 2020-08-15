Сафонов не справился с Миранчуком, но одолел Смолова

Московский футбольный клуб «Локомотив» в субботу, 15 августа, принимал на своём стадионе «Краснодар» Мурада Мусаева. Хозяева одержали победу во втором матче Российской премьер-лиги со счётом 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте сумел забить полузащитник Алексей Миранчук, который создал момент буквально из ничего — Миранчук поймал мяч ногой на уровне груди, легко переиграл Кайо и заодно голкипера «быков» Матвея Сафонова.

Несмотря на пропущенный мяч, вратарь на протяжении оставшегося матча демонстрировал стойкость, не позволяя хозяевам увеличить счёт, хотя попыток у «железнодорожников» было довольно много, в частности, несколько раз мог отличиться Фёдор Смолов, который вернулся из «Сельты».

NEWS.ru собрал самые яркие моменты прошедшей встречи.