Румынский арбитр объяснил произошедшее на матче ПСЖ — «Истанбул»

Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

О реакции четвёртого арбитра встречи сообщил французский портал Get French Football News в своём Twitter. По данным портала, Чолтеску заявил, что его совершенно неправильно поняли, он и не собирался никого оскорблять.

Sebastian Colţescu picked up on Téléfoot Chaine footage: "Negru in Romanian means black. I am not a racist."