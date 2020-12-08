ПСЖ и «Истанбул» после расистского скандала доиграют матч 9 декабря

Прерванный 8 декабря из-за расистского скандала матч группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким клубом «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря, обслуживать встречу будет новая судейская бригада.
В переносе встречи на один день и замене бригады судей сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, после расистских высказываний четвёртого арбитра встречи Себастьяна Колтеску было принято решение заменить всю бригаду судей во главе с Овидиу Хацеганом,
Как сообщал NEWS.ru ранее, матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках шестого раунда Лиги чемпионов был прерван из-за высказываний резервного арбитра о «чёрном парне» в адрес одного из помощников тренера стамбульской команды Пьера Вебо.
Скандал разразился, когда игроки обеих команд сфолили на поле, однако футболисту «Истанбула» была выписана жёлтая карточка, а игроку ПСЖ — нет. Это вызвало возмущение Пьера Вебо, которого затем оскорбил румынский арбитр Себастьян Колтеску.