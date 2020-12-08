ПСЖ и «Истанбул» после расистского скандала доиграют матч 9 декабря

https://static.news.ru/photo/954fe1c8-39a9-11eb-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Прерванный 8 декабря из-за расистского скандала матч группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким клубом «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря, обслуживать встречу будет новая судейская бригада.

В переносе встречи на один день и замене бригады судей сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, после расистских высказываний четвёртого арбитра встречи Себастьяна Колтеску было принято решение заменить всю бригаду судей во главе с Овидиу Хацеганом, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru ранее, матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках шестого раунда Лиги чемпионов был прерван из-за высказываний резервного арбитра о «чёрном парне» в адрес одного из помощников тренера стамбульской команды Пьера Вебо.

Скандал разразился, когда игроки обеих команд сфолили на поле, однако футболисту «Истанбула» была выписана жёлтая карточка, а игроку ПСЖ — нет. Это вызвало возмущение Пьера Вебо, которого затем оскорбил румынский арбитр Себастьян Колтеску.