РПЛ расследует инцидент с задержанием болельщиков «Спартака» в Питере

Российская премьер-лига (РПЛ) расследует инцидент с задержанием болельщиков «Спартака» во время матча 12-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба Лиги.
По данным источника, исполняющий обязанности руководителя РПЛ Ашот Хачатурянц
Болельщики «Спартака» были жёстко избиты правоохранительными органами в перерыве матча с «Зенитом». После столкновения пять болельщиков «Спартака» было задержано.
В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Теперь «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков.
Ранее сообщалось, что бойцы полка Кадырова избили болельщиков «Спартака» во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги.