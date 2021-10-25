РПЛ расследует инцидент с задержанием болельщиков «Спартака» в Питере

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Российская премьер-лига (РПЛ) расследует инцидент с задержанием болельщиков «Спартака» во время матча 12-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба Лиги.

По данным источника, исполняющий обязанности руководителя РПЛ Ашот Хачатурянц принял решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на игре, чтобы те могли обеспечить тщательное и объективное разбирательство в ситуации.

Болельщики «Спартака» были жёстко избиты правоохранительными органами в перерыве матча с «Зенитом». После столкновения пять болельщиков «Спартака» было задержано.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Теперь «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков.

Ранее сообщалось, что бойцы полка Кадырова избили болельщиков «Спартака» во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги.