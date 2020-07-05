Российского футболиста ввели в искусственную кому после удара молнии

https://static.news.ru/photo/19fcbcec-bec7-11ea-b69c-fa163e074e61_660.jpg Иван Заборовский Фото: fcztofficial/instagram.com

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря команды Ивана Заборовского, в которого на тренировке попала молния.

Молния ударила в футболиста в то время, когда на улице не было грозы или дождя и была сухая пасмурная погода. Гендиректор клуба отметил, что в момент инцидента хорошо отработали тренеры и администраторы, которые оказали Заборовскому первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Его отвезли в реанимацию, а вечером на вертолёте он был перевезён в Люберцы. Сейчас он находится в искусственной коме. Скорее всего, вечером его будут выводить, — цитирует Майорова РИА Новости.

«Знамя Труда» из Орехово-Зуево выступает в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в сезоне-2019/20 команда заняла 11-е место.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь Павел Исенко помог выйти в финал Кубка Украины полтавской «Ворскле», которая обыграла в полуфинале «Мариуполь» по пенальти. (1:1, пен. — 3:2). 16-летний голкипер вышел на замену в концовке дополнительного времени и отразил три удара с 11-метровой отметки. Для Исенко это был дебютный матч за первую команду.