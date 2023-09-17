Оператор показал шишку на лбу от удара Роналду Роналду попал мячом в голову оператора

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду попал мячом в голову оператора, который снимал матч чемпионата Саудовской Аравии — команда «Аль-Насра» против «Аль‑Раеда». Этот момент был опубликован в социальных сетях.

Инцидент произошел на 64-й минуте матча. Португальский спортсмен провел атаку по воротам противника, но не попал в створ. Вместо этого мяч отлетел в голову телевизионщика, который снимал игру. При этом потерпевший смог устоять на ногах.

Позже оператор продемонстрировал огромную шишку, которая появилась у него на месте удара.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды «Аль-Насра», за которую играет Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 19 лет не номинирован на премию «Золотой мяч». Футболист за свою карьеру получал его пять раз.

В июле Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Рекордный доход футболиста составил $136 млн.

В декабре 2022 года спортсмен покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в клуб Эр-Рияда «Аль-Наср». Именно контракт с командой из Саудовской Аравии сделал 38-летнего португальца самым высокооплачиваемым футболистом в истории. По данным Al Arabiya, он зарабатывает более €200 млн в год, учитывая контракты на рекламу.