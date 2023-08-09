Самолет с сауной, особняк за $15 млн: как живет Роналду в Эр-Рияде Португальский футболист переехал в Саудовскую Аравию с девушкой и детьми

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Криштиану Роналду

В декабре 2022 года Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в клуб Эр-Рияда «Аль-Наср». Контракт с командой из Саудовской Аравии сделал 38-летнего португальца самым высокооплачиваемым футболистом в истории. По данным Al Arabiya, он зарабатывает более €200 млн в год, учитывая контракты на рекламу. Как живет Роналду в новой для себя стране — в материале NEWS.ru.

В каком отеле в Эр-Рияде сначала жил Роналду

Первой остановкой Роналду в Эр-Рияде был небоскреб под названием «Центр Королевства» (Kingdom Center). 99-этажное, 300-метровое здание — второе по высоте в Саудовской Аравии (уступает только 600-метровому «Абрадж Аль-Бейту» в Мекке. — NEWS.ru) и самое высокое в столице.

На его территории находятся лучшие рестораны и магазины, а также отель Four Seasons. Там Криштиану снял три этажа, с 48-го по 50-й, 17 номеров общей площадью 400 метров — для себя, семьи и всего своего окружения, общей стоимостью $300 тысяч в месяц. Футболист и его девушка Джорджина остановились в президентском люксе.

Из окон номера отеля открывается красивый вид на город, на стенах висят произведения современного искусства. Также в нем расположены большая гардеробная, столовая с кладовой, несколько спален, тренажерный зал, бассейн, спа, и теннисный корт. В первые дни пребывания в Эр-Рияде Криштиану поужинал с саудовским принцем.

После нескольких дней, проведенных в отеле, Криштиану решил переехать в особняк, из-за повышенного внимания к себе со стороны постояльцев отеля. Если футболист ходил в магазины или посещал прогулочную зону без охраны, другие прохожие постоянно просили его сфотографироваться с ними.

В какой особняк переехал Роналду в Эр-Рияде

Еще в январе стало известно, что Криштиану нашел для себя и семьи (у футболиста пятеро детей. — NEWS.ru) особняк стоимостью в $15 млн. В нем восемь спален и несколько тренажерных залов. На территории площадью 4,2 кв. км также расположены бассейн олимпийских масштабов, футбольное и баскетбольное поля, три ресторана, три дополнительные виллы, клиника и искусственный водопад.

Безопасность семейству Роналду обеспечивают три частных охранных предприятия.

Какие бонусы Роналду получил от клуба «Аль-Наср»

Криштиану не стал перевозить в Саудовскую Аравию весь свой автопарк из Европы. По Эр-Рияду он передвигается на пяти автомобилях класса люкс, которые ему предоставил «Аль-Наср».

Клуб также предоставил португальцу частный самолет за $75 млн, на котором он и прилетел в Саудовскую Аравию. Он может бесплатно пользоваться воздушным судном в любой момент, когда ему или его семье это понадобится. В самолете есть две спальни — хозяйская и детская, сауна, а так же общая каюта-столовая.

Раньше у Роналду был другой самолет, на нем он летал из Манчестера в Испанию и Португалию. Но тот борт оказался слишком мал для перелета на Ближний Восток, и полгода назад Криштиану выставил его на продажу.

Фото: Pedro/XinHua/Global Look Press Криштиану Роналду

Как отдыхает Роналду

В соцсетях появлялись фотографии Роналду в элитных ресторанах Эр-Рияда. Он несколько раз посещал армянское заведение Lavash и японский ресторан Miyazu. Местный диджей, увидев Роналду, позже делился впечатлениями.

«Я был буквально в шоке — с того момента, как он пришел, и до его ухода. Он провел у нас около двух часов, и я не мог даже взглянуть на него. Хотя он был очень милым, ему понравилась музыка. Криштиану танцевал за своим столиком, поднимал руки и размахивал салфеткой. Он пару раз улыбнулся нам», — приводит слова диджея Tatler.

Музыкант добавил, что уходя, Криштиану пожал ему руку, приобнял, назвал музыку потрясающей и пообещал прийти снова.

Летом 2023 года Роналду и Джорджина съездили отдохнуть на Сардинию. Отпуск пара проводила вместе с детьми: Криштиану-младшим, Евой, Матео и Аланой Мартиной. Подруга футболиста публиковала многочисленные фото и видео с отдыха в соцсетях Джорджины.

Соблюдает ли девушка Роналду мусульманские обычаи

Район Аль-Мухаммадия, в котором живет Криштиану, считается роскошным местом для богатых иностранцев. Там ведется западный образ жизни, и местные власти никаким образом не препятствуют этому. Тем более, что Роналду прибыл в Эр-Рияд по личному приглашению саудовского руководства, его комфортное пребывание важно для имиджа страны, поэтому в делах, касающихся личной жизни футболиста, барьеров никаких нет. Закон Саудовской Аравии, запрещающий совместное проживание мужчины и женщины, не состоящих в официальном браке, Криштиану соблюдать не пришлось.

В Саудовской Аравии это понравилось не всем: местные богословы возмутились тем, что футболист живет вместе со своей гражданской женой, но никаких реальных протестов из-за этого не было.

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press Джорджина Родригес

Джорджина не носит хиджаб, но и не позволяет себе откровенные наряды на публике. Она передвигается по городу с охраной и на люксовых автомобилях — Rolls Royce и Range Rover. И конечно, она посещает светские мероприятия.

Одно из последних — Joy Awards 2023 в Эр-Рияде, на этой премии традиционно чествуют лучших представителей арабского мира. Туда Джорджина пришла в синем платье и с покрытой головой.

В последние месяцы девушка Криштиану была увлечена премьерой сериала о себе от Netflix (называется «Меня зовут Джорджина») и, судя по соцсетям, много времени проводила в Европе — была в Милане, Мадриде и других городах.

Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2017 году — сейчас они воспитывают двух общих дочек: Алана Мартина родилась в 2019-м, Бэлла — в 2022-м. Одновременно с рождением Бэллы умер новорожденный сын Криштиану. Также у него есть трое детей от суррогатных матерей: первый сын, Криштиану-младший, родился в 2010-м, а в 2017-м у Роналду появились близнецы: Ева и Матео.

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