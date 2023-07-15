Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом говорится на сайте организации. Рекордный доход Роналду составил $136 млн.

Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов в 2023 году, — говорится в сообщении.

По информации журнала Forbes, на футбольном поле Роналду заработал только $46 млн, еще $90 млн он получил за его пределами.

Второе место в списке у вечного соперника Роналду аргентинца Лионеля Месси, чей доход за год составил $130 млн. Замыкает тройку самых богатых спортсменов французский футболист Килиан Мбаппе с доходом $120 млн.

Криштиану Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Кроме того, португалец считается лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». В ходе карьеры выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

Роналду прошедшей зимой перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Контракт рассчитан на два с половиной года, за которые футболист заработает € 500 млн. Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед».