«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду. О таком решении сообщила пресс-служба английского клуба. О деталях расторжения контракта не сообщается.

Соглашение действовало до лета 2023 года с воможностью продления еще на год. Таким образом, 37-летний нападающий остался без клуба в преддверии первого матча сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.

На прошлой неделе Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, где жестко раскритиковал «Манчестер Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и владельцев клуба — американских миллиардеров Глейзеров.

В текущем сезоне Роналду забил один мяч за МЮ в Английской премьер-лиге в 11 встречах. Он почти не выходил в стартовом составе, так как пропустил предсезонную подготовку из-за семейных проблем. Позже стало известно о разногласиях с главным тренером, которого, как отметил сам Роналду, он не уважает.

В прошлом сезоне португалец забил 18 мячей за МЮ в 30 играх АПЛ. Он вернулся в английский клуб из «Ювентуса». Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003–2009 годах и стал с ним трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.