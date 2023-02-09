Роналду забил четыре мяча в матче за «Аль-Наср» Криштиану Роналду оформил покер в матче за «Аль-Наср»

Фото: Khalid Abdulfaattah/XinHua/Global Look Press

Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча за новый клуб «Аль-Наср». Его команда одержала победу со счетом 4:0 на выезде над клубом «Аль-Вахда» в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду в первый раз отличился на 21-й минуте, на 40-й оформил дубль, на 53-й сделал хет-трик, реализовав пенальти, а на 61-й забил четвертый мяч. 38-летний португалец вышел на встречу с капитанской повязкой.

Впервые Роналду отличился за «Аль-Наср» 19 января в товарищеском матче звезд своего клуба и команды «Аль-Хилаль» против французского ПСЖ, за который играет чемпион мира Лионель Месси. В том матче португалец сделал дубль.

Всего в составе «Аль-Насра» Роналду забил пять мячей в трех официальных матчах.

Роналду перешел в «Аль-Наср» этой зимой. Контракт рассчитан на два с половиной года, за которые футболист заработает €500 млн. Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Он также стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

В ходе карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».