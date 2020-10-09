СМИ: Роналду отказался соблюдать карантин в «Ювентусе» ради игры за сборную

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался оставаться на карантине в отеле рядом с базой клуба, куда футболистов отправили после обнаружения коронавируса у двух сотрудников команды.
Как
По информации издания, форвард перешёл на крик в дискуссии с руководством. 4 октября Роналду покинул отель и отправился в распоряжение сборной Португалии.
Примеру нападающего последовали несколько других футболистов команды. Досрочно вышли из карантина Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бетанкур и Мерих Демирал. Все они уехали в свои сборные (Аргентина, Колумбия, Бразилия, Уругвай и Турция соответственно). Голкипер Джанлуиджи Буффон отправился домой.
К моменту отъезда Роналду футболисты сдали по два отрицательных теста на коронавирус. Регламент Итальянской федерации футбола предполагает карантин после контакта с заражёнными до получения трёх отрицательных тестов.
Как сообщал NEWS.ru, из-за вспышки коронавируса в туринском клубе был перенесён матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи».
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