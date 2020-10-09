СМИ: Роналду отказался соблюдать карантин в «Ювентусе» ради игры за сборную

https://static.news.ru/photo/364f311c-0a4a-11eb-9d27-fa163e074e61_660.jpg Роналду Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look press

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался оставаться на карантине в отеле рядом с базой клуба, куда футболистов отправили после обнаружения коронавируса у двух сотрудников команды.

Как стало известно La Gazetta Dello Sport, португальца возмутило, что он может пропустить товарищеский матч национальной сборной против Испании. Встреча прошла 7 октября и завершилась со счётом 0:0.

По информации издания, форвард перешёл на крик в дискуссии с руководством. 4 октября Роналду покинул отель и отправился в распоряжение сборной Португалии.

Примеру нападающего последовали несколько других футболистов команды. Досрочно вышли из карантина Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бетанкур и Мерих Демирал. Все они уехали в свои сборные (Аргентина, Колумбия, Бразилия, Уругвай и Турция соответственно). Голкипер Джанлуиджи Буффон отправился домой.

К моменту отъезда Роналду футболисты сдали по два отрицательных теста на коронавирус. Регламент Итальянской федерации футбола предполагает карантин после контакта с заражёнными до получения трёх отрицательных тестов.

Как сообщал NEWS.ru, из-за вспышки коронавируса в туринском клубе был перенесён матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи».