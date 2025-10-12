Роналду, Месси, Мбаппе: сколько зарабатывают лучшие футболисты мира

Фаик Болкиах («Ратчабури», Таиланд, 27 лет). Футболист является сыном наследного принца Брунея — его состояние оценивается в $20 млрд

Футбол является самым популярным видом спорта в мире. К нему приковано большое внимание со стороны специалистов, болельщиков и СМИ. Неудивительно, что звездные футболисты получают большие деньги.

Огромный скачок и без того быстрорастущих зарплат произошел в 2023 году, когда Саудовская Аравия стала вкладывать в футбол огромные средства. Игроки из местной лиги занимают лидирующие позиции в мире по доходам.

Португалец Криштиану Роналду стал первым миллиардером в истории футбола. Каждый сезон доходы игроков оценивает Forbes, используя собственную методологию. В прошлом году больше всех получили Роналду ($285 млн), Лионель Месси ($135 млн), Неймар ($110 млн), Карим Бензема ($104 млн), Килиан Мбаппе ($90 млн), Эрлинг Холанн ($60 млн), Винисиус Жуниор ($55 млн), Мохамед Салах ($53 млн), Садио Мане ($52 млн) и Кевин де Брюйне ($39 млн). В списке помимо зарплаты учитываются доходы от рекламных контрактов и прочие вознаграждения.

