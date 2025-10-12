Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 06:00

Роналду, Месси, Мбаппе: сколько зарабатывают лучшие футболисты мира

Фаик Болкиах («Ратчабури», Таиланд, 27 лет). Футболист является сыном наследного принца Брунея — его состояние оценивается в $20 млрд Фаик Болкиах («Ратчабури», Таиланд, 27 лет). Футболист является сыном наследного принца Брунея — его состояние оценивается в $20 млрд Фото: EPA/ТАСС

Футбол является самым популярным видом спорта в мире. К нему приковано большое внимание со стороны специалистов, болельщиков и СМИ. Неудивительно, что звездные футболисты получают большие деньги.

Огромный скачок и без того быстрорастущих зарплат произошел в 2023 году, когда Саудовская Аравия стала вкладывать в футбол огромные средства. Игроки из местной лиги занимают лидирующие позиции в мире по доходам.

Португалец Криштиану Роналду стал первым миллиардером в истории футбола. Каждый сезон доходы игроков оценивает Forbes, используя собственную методологию. В прошлом году больше всех получили Роналду ($285 млн), Лионель Месси ($135 млн), Неймар ($110 млн), Карим Бензема ($104 млн), Килиан Мбаппе ($90 млн), Эрлинг Холанн ($60 млн), Винисиус Жуниор ($55 млн), Мохамед Салах ($53 млн), Садио Мане ($52 млн) и Кевин де Брюйне ($39 млн). В списке помимо зарплаты учитываются доходы от рекламных контрактов и прочие вознаграждения.

Самые высокооплачиваемые футболисты мира — в фотогалерее NEWS.ru.

Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 40 лет). Общий доход — $285 млн: в спорте — $220 млн, вне спорта — $65 млн
Фото: STANISLAW KLEPKA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лионель Месси («Интер Майами», США, 38 лет). Общий доход — $135 млн: в спорте — $60 млн, вне спорта — $75 млн
Фото: Sammy Kogan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Неймар («Сантос», Бразилия, 33 года). Общий доход — $110 млн: в спорте — $80 млн, вне спорта — $30 млн
Фото: IMAGO/Eurasia Sport Images/Global Look Press
Карим Бензема («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 37 лет). Общий доход — $104 млн: в спорте — $100 млн, вне спорта — $4 млн
Фото: imagephotoagency.it/Global Look Press
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Испания, 26 лет). Общий доход — $90 млн: в спорте — $70 млн, вне спорта — $20 млн
Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия, 25 лет). Общий доход — $60 млн: в спорте — $46 млн, вне спорта — $14 млн
Фото: IMAGO/Paul Terry/Glboal Look Press
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид», Испания, 25 лет). Общий доход — $55 млн: в спорте — $40 млн, вне спорта — $15 млн
Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия, 33 года). Общий доход — $53 млн: в спорте — $35 млн, вне спорта — $18 млн
Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
Садио Мане («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 33 года). Общий доход — $52 млн: в спорте — $48 млн, вне спорта — $4 млн
Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Кевин де Брюйне («Наполи», Италия, 34 года). Общий доход — $39 млн: в спорте — $35 млн, вне спорта — $4 млн
Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press
