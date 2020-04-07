Роналдиньо покинул тюрьму в Парагвае после внесения залога

https://static.news.ru/photo/05b67370-7919-11ea-bba8-fa163e074e61_660.jpg Роналдиньо Фото: Guo Liliang/imago-images.de/Global Look Press

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо вместе с братом Роберто выпущен из парагвайской тюрьмы. Переводу звезды мирового футбола под домашний арест способствовало внесение залога в размере $1,6 млн.

Спустя 33 дня, проведённых за решёткой, Роналдиньо с братом наслаждаются видами Асунсьона из окон гостиницы. Об этом сообщает Football Espana.

BREAK - Former #FCBarcelona star Ronaldinho and his brother have been released from a Paraguayan jail after depositing $1.6m as bail, with both now under house arrest in a hotel in Asuncion https://t.co/bMKvfvVlHo pic.twitter.com/IwEjGoDfjZ — footballespana (@footballespana_) April 7, 2020

Братья были помещены в тюрьму за использование поддельных паспортов в аэропорту Асунсьона. За решёткой им предстояло провести шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме. Бразилец забил в футбольном турнире между заключёнными пять голов и отдал шесть голевых передач. В итоге его команда победила со счётом 11:2 и выиграла 16-килограммового поросёнка.