Роналдиньо покинул тюрьму в Парагвае после внесения залога

Спустя 33 дня, проведённых за решёткой, Роналдиньо с братом наслаждаются видами Асунсьона из окон гостиницы. Об этом сообщает Football Espana.

BREAK - Former #FCBarcelona star Ronaldinho and his brother have been released from a Paraguayan jail after depositing $1.6m as bail, with both now under house arrest in a hotel in Asuncion https://t.co/bMKvfvVlHo pic.twitter.com/IwEjGoDfjZ