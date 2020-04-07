Футбол

Роналдиньо покинул тюрьму в Парагвае после внесения залога

00:45, 08 апреля 2020
Роналдиньо Роналдиньо Фото: Guo Liliang/imago-images.de/Global Look Press

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо вместе с братом Роберто выпущен из парагвайской тюрьмы. Переводу звезды мирового футбола под домашний арест способствовало внесение залога в размере $1,6 млн.

Спустя 33 дня, проведённых за решёткой, Роналдиньо с братом наслаждаются видами Асунсьона из окон гостиницы. Об этом сообщает Football Espana.

Братья были помещены в тюрьму за использование поддельных паспортов в аэропорту Асунсьона. За решёткой им предстояло провести шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме. Бразилец забил в футбольном турнире между заключёнными пять голов и отдал шесть голевых передач. В итоге его команда победила со счётом 11:2 и выиграла 16-килограммового поросёнка.

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