Роналдиньо покинул тюрьму в Парагвае после внесения залога

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо вместе с братом Роберто выпущен из парагвайской тюрьмы. Переводу звезды мирового футбола под домашний арест способствовало внесение залога в размере $1,6 млн.
Спустя 33 дня, проведённых за решёткой, Роналдиньо с братом наслаждаются видами Асунсьона из окон гостиницы. Об этом сообщает Football Espana.
Братья были помещены в тюрьму за использование поддельных паспортов в аэропорту Асунсьона. За решёткой им предстояло провести шесть месяцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме. Бразилец забил в футбольном турнире между заключёнными пять голов и отдал шесть голевых передач. В итоге его команда победила со счётом 11:2 и выиграла 16-килограммового поросёнка.