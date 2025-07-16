Вторгшийся в Курскую область наемник из Парагвая получил 730 тысяч рублей

Вторгшийся в Курскую область наемник из Парагвая получил 730 тысяч рублей Парагваец получил 730 тысяч рублей за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Гражданин Парагвая Хорхе Адриан Луго Хименес, осужденный заочно на 24 года лишения свободы, получил как минимум $8 тысяч (около 730 тысяч рублей) за участие в боевых действиях на стороне ВСУ на территории Курской области в 2024 году, передает ТАСС. Суд постановил конфисковать эти средства.

Конфисковать денежные средства, полученные подсудимым в ходе совершения им вмененных преступлений, — 730 тыс. 701 рублей, — указывается в приговоре.

Ранее сообщалось, что Украина отказывается возвращать тела присоединившихся к ВСУ испанских наемников их семьям. Бывшая супруга одного из таких военных Мигеля Кармона, Эва Альварес Родеро, попросила вернуть собаку погибшего бойца и его вещи.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 15 июля, сообщил о подписании закона о множественном гражданстве. Данная норма упрощает получение украинского паспорта гражданами других стран, в частности наемниками ВСУ, а также позволяет лишить гражданства тех, кто находится в России.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, иностранные наемники ВСУ остаются приоритетной целью для бойцов российской армии. По его словам, они не признаются комбатантами и не защищены международными конвенциями. Журавлев подчеркнул, что каждый иностранец, отправляющийся воевать на Украину, должен осознавать риск того, что будет уничтожен.