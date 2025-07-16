Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 15:38

Вторгшийся в Курскую область наемник из Парагвая получил 730 тысяч рублей

Парагваец получил 730 тысяч рублей за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Гражданин Парагвая Хорхе Адриан Луго Хименес, осужденный заочно на 24 года лишения свободы, получил как минимум $8 тысяч (около 730 тысяч рублей) за участие в боевых действиях на стороне ВСУ на территории Курской области в 2024 году, передает ТАСС. Суд постановил конфисковать эти средства.

Конфисковать денежные средства, полученные подсудимым в ходе совершения им вмененных преступлений, — 730 тыс. 701 рублей, — указывается в приговоре.

Ранее сообщалось, что Украина отказывается возвращать тела присоединившихся к ВСУ испанских наемников их семьям. Бывшая супруга одного из таких военных Мигеля Кармона, Эва Альварес Родеро, попросила вернуть собаку погибшего бойца и его вещи.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 15 июля, сообщил о подписании закона о множественном гражданстве. Данная норма упрощает получение украинского паспорта гражданами других стран, в частности наемниками ВСУ, а также позволяет лишить гражданства тех, кто находится в России.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, иностранные наемники ВСУ остаются приоритетной целью для бойцов российской армии. По его словам, они не признаются комбатантами и не защищены международными конвенциями. Журавлев подчеркнул, что каждый иностранец, отправляющийся воевать на Украину, должен осознавать риск того, что будет уничтожен.

ВСУ
Курская область
Парагвай
Украина
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В детском лагере под Иркутском произошла стрельба из-за вожатой
Голикова раскрыла, как изменилось число многодетных семей в России
«Люди не в себе»: в Госдуме оценили идею отправлять холостяков в армию
Подросток плохо сдал экзамен и оказался на улице
Автор сатирических мультфильмов умер в Великобритании
Москалькова заручилась поддержкой папы римского в одном вопросе
Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 июля, фото и видео
Вызывает зависимость: огурцы на зиму с крыжовником — пикантный рецепт
Школьный учитель избил свою мать во время ссоры, сломав ей руку
Стало известно, на что пошел Маск после ссоры с Трампом
Стало известно, перед каким важным выбором Запад поставил Зеленского
Момент удара Израиля по зданию Генштаба армии Сирии попал на видео
В Госдуме высказались о возможной детализации дипломов выпускников вузов
Раскрыты детали кадровых перестановок в правительстве Украины
Пашинян обозначил курс на развитие отношений с Россией
Против шеф-редактора издания The Insider возбудили уголовное дело
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Армия Украины пополнится пенсионерами
Оглашен приговор ефрейтору за продажу ВСУ секретных данных за $80
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.