https://static.news.ru/photo/4d1eec5e-65ed-11ea-b06f-fa163e074e61_660.jpg Роналдиньо Фото: Xue Yuge/Xinhua/Global Look Press

Бывший игрок сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме.

Бразилец забил в футбольном турнире между заключёнными пять голов и отдал шесть голевых передач. В итоге его команда победила со счётом 11:2 и выиграла 16-килограммового поросёнка, сообщает Globo Esporte.

El equipo de Ronaldinho se proclamÃ³ campeÃ³n del campeonato de Futsal de la AgrupaciÃ³n Especializada donde se encuentra detenido el crack brasileÃ±o. La final terminÃ³ 11 a 2 con 5 goles y 6 asistencias de Ronaldinho. El ganador se llevÃ³ la Copa...y un lechÃ³n de 16 kilos. pic.twitter.com/aJGvv4EBoC — David Mosquera (@renaldinhos) March 14, 2020