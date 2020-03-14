Бывший игрок сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме.
Бразилец забил в футбольном турнире между заключёнными пять голов и отдал шесть голевых передач. В итоге его команда победила со счётом 11:2 и выиграла 16-килограммового поросёнка, сообщает Globo Esporte.
El equipo de Ronaldinho se proclamÃ³ campeÃ³n del campeonato de Futsal de la AgrupaciÃ³n Especializada donde se encuentra detenido el crack brasileÃ±o. La final terminÃ³ 11 a 2 con 5 goles y 6 asistencias de Ronaldinho. El ganador se llevÃ³ la Copa...y un lechÃ³n de 16 kilos. pic.twitter.com/aJGvv4EBoC
Как писал NEWS.ru ранее, Роналдиньо приехал в Парагвай по приглашению благотворительной организации. В его номер в отеле пришли полицейские и в ходе обыска обнаружили поддельные документы. В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем. После этого суд Парагвая принял решение оставить Роналдиньо под стражей в связи с обвинением в использовании поддельных документов.