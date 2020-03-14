Роналдиньо Роналдиньо Фото: Xue Yuge/Xinhua/Global Look Press

Бывший игрок сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо сыграл в футбол в парагвайской тюрьме.

Бразилец забил в футбольном турнире между заключёнными пять голов и отдал шесть голевых передач. В итоге его команда победила со счётом 11:2 и выиграла 16-килограммового поросёнка, сообщает Globo Esporte.

Как писал NEWS.ru ранее, Роналдиньо приехал в Парагвай по приглашению благотворительной организации. В его номер в отеле пришли полицейские и в ходе обыска обнаружили поддельные документы. В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем. После этого суд Парагвая принял решение оставить Роналдиньо под стражей в связи с обвинением в использовании поддельных документов.

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