РФС сообщил о судейских изменениях на матч шестого тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.
Перестановки связаны с травмой Алексея Еськова, которого 19 августа заменит Сергей Карасёв.
В РФС
Ранее News.ru писал, что каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, которые успешно посадили самолёт в экстренной ситуации на кукурузном поле в Подмосковье и спасли 226 жизней.