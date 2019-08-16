https://static.news.ru/photo/d21bf05c-c0e1-11e9-a29e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карасёв Фото: MARIUS SIMENSEN/imago-i/imago-images.de/Global Look Press

РФС сообщил о судейских изменениях на матч шестого тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Перестановки связаны с травмой Алексея Еськова, которого 19 августа заменит Сергей Карасёв.

В РФС уточнили , что резервным арбитром будет Сергей Иванов.

Ранее News.ru писал, что каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, которые успешно посадили самолёт в экстренной ситуации на кукурузном поле в Подмосковье и спасли 226 жизней.