РФС отреагировал на информацию о возможном уходе Карпина из сборной России

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России. В РФС отметили, что их позиция основывается на договорных обязательствах, заключенных с тренером национальной команды. Эту информацию сообщает «Чемпионат».

Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии, — сообщили в пресс-службе организации.

Следовательно, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года.

Валерий Карпин 15 ноября заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России по футболу. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист признался, что это чувство появилось у него после поражения от Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал забыть о чемпионате мира 2022 года. Он считает, что сборная России, которая оказалась в стыках после поражения от Хорватии в решающем матче отбора, не отберётся на турнир.