Результат теста на коронавирус игрока «Локомотива» Баринова был ошибочным

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Врач московского футбольного клуба «Локомотив» Никита Карлицкий заявил, что первый тест на коронавирус полузащитника Дмитрия Баринова был ошибочно положительным.

Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен — у него отсутствовала симптоматика, — цитирует Карлицкого ТАСС.

Врач отметил, что у него брали кровь для анализа, в которой также нет изменений, соответствующих коронавирусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитник Дмитрий Баринов и ещё трое футболистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба «железнодорожников». Помимо Баринова коронавирусом заразились Антон Коченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев. В клубе отмечали, что болезнь у игроков протекает бессимптомно, чувствуют они себя хорошо и находятся в домашних условиях в самоизоляции.