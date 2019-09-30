https://static.news.ru/photo/d295586c-e3b3-11e9-b320-fa163e074e61_660.jpg Рашид Рахимов Фото: fc-akhmat.ru

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сообщил, что он хочет покинуть занимаемый пост. Такое заявление специалист сделал после матча 11-го тура чемпионата России против «Сочи», в котором грозненцы уступили со счётом 0:2.

Мне не следует продолжать работать. Попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я постараюсь не остаться, — заявил Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. После матча Кононов не вышел к журналистам.