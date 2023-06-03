ПСЖ объявил об уходе чемпиона мира по футболу Серхио Рамоса

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Чемпион мира по футболу, испанский защитник Серхио Рамос по окончании текущего сезона покинет французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт спортсмена истекает летом этого года.

Серхио Рамосу 37 лет, в ПСЖ он выступал с 2021 года. В составе команды он два раза становился чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

В текущем сезоне ПСЖ уже гарантировал себе победу в национальном чемпионате. В рамках заключительного тура парижская команда 3 июня сыграет с «Клермоном».

До ПСЖ Рамос выступал за испанские клубы «Севилья» и «Реал». С последним он стал пятикратным чемпионом страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и два раза — Кубка Испании.

В составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

1 июня главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил, что клуб покидает аргентинский нападающий, чемпион мира Лионель Месси. 3 июня футболист проведет последний матч в составе французской команды. Незадолго до этого СМИ сообщили о взаимном желании Месси и «ПСЖ» прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату.