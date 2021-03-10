ПСЖ и «Ливерпуль» ожидаемо вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/8ec906c6-81ee-11eb-a751-96000091f725_660.jpg Фото: JB Autissier/imago-images.de/Global Look Press

Французский ПСЖ и английский «Ливерпуль» после гостевых побед над «Барселоной» и «Лейпцигом» в первых матчах 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов в ответных встречах сохранили преимущество и вышли в следующий этап турнира.

Парижане 10 марта на своём поле сыграли в ответном матче с испанским грандом вничью — 1:1 . Счёт на 31-й минуте с пенальти открыл Килиан Мбаппе из ПСЖ, через шесть минут Лионель Месси восстановил равновесие. Он же мог принести «Барселоне» победу, но не реализовал пенальти на третьей добавленной к первому тайму минуте. Проход в четвертьфинал Лиги чемпионов французскому клубу обеспечила крупная гостевая победа в первой игре (4:1).

«Ливерпуль» после победы в первой игре (2:0) повторил результат в условно домашнем поединке — оба матча прошли в Будапеште. Результативным 10 марта выдался игровой отрезок с 71-й по 74-ю минуты, когда победу англичанам принесли точные удары Мохаммеда Салаха и Садио Мане.

Соперники ПСЖ и «Ливерпуля» по следующему раунду плей-офф Лиги чемпионов определятся при жеребьевке, которая состоится 19 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туринский «Ювентус» победил лиссабонский «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако вылетел из турнира. Итоговый счёт ответного поединка (3:2 в пользу «Ювентуса») из-за большего числа забитых мячей в гостях позволил пройти дальше португальскому клубу. В другом ответном матче дортмундская «Боруссия» сыграла дома вничью с испанской «Севильей» — 2:2. Благодаря победе в первой игре (3:2) дальше прошёл немецкий клуб.