«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после победы над «Порту»

https://static.news.ru/photo/1b2fc186-813b-11eb-8e2b-96000091f725_660.jpg Фото: Jonathan Moscrop/imago-images.de/Global Look Press

Туринский футбольный клуб «Ювентус» победил лиссабонский «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако второй год подряд вылетел из турнира на первой стадии плей-офф.

В основное время матча итальянцы добились победы со счётом 2:1. Именно с таким результатом португальцы выиграли дома первый матч. В дополнительное время команды обменялись голами. Итоговый счёт (3:2 в пользу «Ювентуса») из-за большего числа забитых мячей в гостях позволил пройти дальше португальскому клубу.

У итальянцев голы забивали Федерико Кьеза (дважды) и Адриан Рабьо, у португальцев — Сержиу Оливейра (дважды). Примечательно, что Криштиану Роналду, защищающий цвета «Ювентуса», не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

«Порту» узнает своего соперника по четвертьфиналу турнира по итогам жеребьевки.

В другом ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла дома вничью с испанской «Севильей» 2:2. Благодаря победе в первой игре (3:2) дальше прошёл немецкий клуб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболист португальского клуба «Порту» Пепе поделился мнением о том, как его команда смогла обыграть итальянский «Ювентус» в первом матче. Он прошёл 18 февраля, португальцам на домашней арене удалось обыграть туринский клуб со счётом 2:1, при этом оба мяча в ворота итальянцев были забиты на первых секундах первого и второго таймов. По словам Пепе, в «Порту» хорошо изучили «Ювентус».