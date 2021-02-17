Защитник ФК «Порту» рассказал, как команде удалось обыграть «Ювентус»

https://static.news.ru/photo/734e923a-71ae-11eb-a35a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fcporto

Футболист португальского клуба «Порту» Пепе поделился мнением о том, как его команда смогла обыграть итальянский «Ювентус» в матче одной восьмой финала Лиги чемпионов.

Первый матч между «Порту» и «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА прошёл 18 февраля, португальцам на домашней арене удалось обыграть туринский клуб со счётом 2:1, при этом оба мяча в ворота итальянцев были забиты на первых секундах первого и второго таймов. Мячи забили Мехди Тареми и Мусса Марега.

Мы хорошо изучили «Ювентус». Команда выполнила на поле то, о чём просил тренер. Знали, что нужно было давить, чтобы не дать сыграть «Ювентусу». В таких матчах нелегко мириться с пропущенными мячами на своём поле, но мы провели отличный матч, — приводит слова Пепе официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА.

Вторая встреча между «Порту» и «Ювентусом» состоится на домашнем стадионе итальянского футбольного клуба 9 марта.

Параллельно с матчем «Ювентус» — «Порту» в Испании прошёл ещё один матч одной восьмой финала Лиги чемпионов — между дортмундской «Боруссией» и «Севильей». Немецкий клуб в гостях обыграл испанцев со счётом 3:2.

Полузащитник «Севильи» Сусо на седьмой минуте открыл счёт в пользу испанского клуба, однако ещё до окончания первого тайма хозяева пропустили три ответных мяча от хавбека «Боруссии» Махмуда Дауда и нападающего Эрлинга Холанда. Под конец второго тайма Люк де Йонг смог сократить отставание испанского клуба на один гол.

Второй матч между «Севильей» и «Боруссией» на стадионе немцев пройдёт 9 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что игру 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким клубом «Лейпциг» и английским «Ливерпулем» был перенесён из Лейпцига в Будапешт, на стадион имени Ференца Пушкаша. Перенос встречи был связан с закрытием авиасообщения между Германией и теми странами, где выявлен британский штамм коронавирусной инфекции.