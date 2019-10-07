После очередного тура в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) вновь сменился лидер, и теперь их стало сразу четверо: «Ростов», «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Поэтому нет ничего удивительного, что сразу семь футболистов из этого квартета клубов попали в символическую сборную тура, которую представляет News.ru.

Егор Бабурин

«Ростов»

В смене лидера чемпионата РПЛ значительную роль сыграл голкипер «Ростова». Подопечные Валерия Карпина, безусловно, переиграли ЦСКА на его поле по всем статьям и должны были побеждать с более крупным счётом, чем итоговый 3:1. Однако по ходу второго тайма было несколько эпизодов, когда Егор Бабурин по-настоящему выручил свою команду. Официальные статистические данные свидетельствуют, что 26-летний уроженец украинского Чернигова и воспитанник петербургской академии «Зенита» из восьми ударов «армейцев» в створ ворот отразил семь. И не сумел справиться лишь с пенальти, пробитым Николой Влашичем уже в добавленное время. Если Бабурин будет демонстрировать такую игру и впредь, Сергею Песьякову вряд ли светит вернуться на «пост номер один» в ближайшее время.

Сергей Петров

«Краснодар»

За последние годы московский «Спартак» успел превратиться для «Краснодара» в крайне неудобного соперника. На чьём бы поле соперники ни встречались, на каких бы местах в таблице чемпионата ни находились, насколько хороши бы ни были южане по игре — постоянно мистическим образом «красно-белые» добивались побед либо, как минимум, не проигрывали. Но вот настал час расплаты. Нынешний «Спартак» — без главного тренера, без игры, без понимания, куда двигаться дальше, — выглядит настолько «разобранным», что «быкам» даже на финише напряжённой еврокубковой недели не составило труда сломать печальную традицию и обыграть москвичей. Нападающий сборной Швеции Маркус Берг забил быстрый гол на третьей минуте встречи, а защитник российской сборной Сергей Петров красивым дальним ударом удвоил преимущество своей команды в середине первого тайма. Как выяснилось, этот мяч оказался победным и помог «Краснодару» стать одним из участников квартета лидеров РПЛ.

Урош Радакович

«Оренбург»

«Газовики» с Южного Урала уже должны наводить ужас на всех своих соперников. Точнее, на главных тренеров тех команд, с которыми им встречаться в ближайших турах. А как иначе, если в двух последних матчах «Оренбург» фактически обезглавил две популярные московские команды? Неделей ранее подопечные Владимира Федотова «уволили» Олега Кононова, обыграв на «Открытие Арене» «Спартак» (2:1). Теперь же после встречи с оренбургской командой завершил свою работу в должности главного тренера «Динамо» Дмитрий Хохлов. В поединке с «бело-голубыми» «газовики» весь первый тайм расшатывали оборону соперника, оставили его в меньшинстве (был удалён Артур Юсупов), а после перерыва дважды реализовали численное преимущество. Второй гол под занавес встречи провёл Урош Радакович. 25-летний сербский центральный защитник забил свой первый мяч в РПЛ уже в пятой игре за «Оренбург».

Бранислав Иванович

«Зенит»

Кто знает, как сложился бы матч действующего чемпиона России в Екатеринбурге, если бы не сверхбыстрый гол капитана петербуржцев на третьей минуте встречи. Но заслуга Бранислава Ивановича не только в том, что он отличился после паса Артёма Дзюбы и помог «Зениту» сразу повести в счёте. Буквально через десяток минут из-за травмы пришлось покинуть поле другому центральному защитнику — аргентинцу Эмануэлю Маммане, и на 35-летнего серба легла дополнительная ответственность за сохранение крепости обороны «Зенита» на протяжении всей встречи. А ведь с выходом на замену Олега Шатова гостям пришлось перестраивать тактическую схему, что зачастую может повлечь за собой неприятные и непредвиденные последствия. Тем не менее Иванович обеспечил требуемую надёжность тылов, и «сине-бело-голубые» смогли уделить больше времени атаке, забить ещё два мяча и одержали уверенную победу (3:1).

Анхель Вилкер

«Ахмат»

Говорят, смена главного тренера всегда имеет эффект психологической встряски для любой команды. Грозненский «Ахмат» этот тезис блестяще подтвердил. Доподлинно неизвестно, что перед игрой в Уфе говорил подопечным Игорь Шалимов, сменивший на посту наставника команды Рашида Рахимова, но футболисты действительно провели игру на эмоциональном подъёме, чему в немалой степени поспособствовал и отчасти курьёзный гол Анхеля Вилкера. Защитник «Ахмата» фактически повторил легендарный трюк украинца Андрея Шевченко, двадцать лет назад забросившего мяч со штрафного от левой бровки «за шиворот» Александру Филимонову. Только на сей раз удар наносился с игры, а вратарь «Уфы» Александр Беленов не пятился за мячом, а вовсе оказался вне створа ворот. Так что мяч, ещё и подхваченный порывом ветра, влетел фактически в пустые ворота. И стал единственным в матче и победным для гостей.

Игорь Коновалов

«Рубин»

Казанцы, как и «Ахмат», угодили в чёрную полосу в чемпионате: после победы в шестом туре (18 августа) над тульским «Арсеналом» (1:0) «Рубин» за полтора месяца четырежды проиграл и один раз сыграл вничью (0:0 с «Уфой»), опустившись в таблице РПЛ в зону стыковых матчей. Правда, в столице Татарстана обошлись без резких телодвижений и никого в отставку не отправляли. Терпение руководителей клуба было вознаграждено: «Рубин» в 12-м туре дома обыграл «Тамбов» (2:1), причём исход встречи фактически был предрешён к перерыву. Автором первого мяча стал опорный полузащитник Игорь Коновалов, которому удалось прервать длившуюся 245 минут безголевую серию казанской команды. Дальше было уже проще: Зурико Давиташвили забил второй мяч, и даже ответный гол гостей после перерыва не помешал «Рубину» взять три очка.

Магомед Оздоев

«Зенит»

Выход полузащитника сборной России на качественно новый уровень в нынешнем сезоне многие специалисты и болельщики связывают с появлением в «Зените» Вильмара Барриоса. Классический «опорник», приехавший в Питер из Колумбии, настолько хорош в своей стихии на поле, что в каждом матче развязывает руки и позволяет Магомеду Оздоеву играть с большим акцентом на атаку. Однако в поединке в Екатеринбурге Барриос сыграть не смог из-за дисквалификации за четыре жёлтые карточки в предыдущих встречах. И это никоим образом не сказалось на эффективности действий его российского напарника. Оздоев отлично справлялся и с разрушением атак «Урала», и успевал активно участвовать в комбинациях своей команды. В середине первого тайма Магомед точным ударом развил стартовый успех Ивановича (см. выше), а после перерыва помог отличиться Сердару Азмуну.

Хорен Байрамян

«Ростов»

Атакующий хавбек ростовской команды не стал ограничиваться достижениями Оздоева и принял участие во всех трёх голах своей команды в выездном поединке со столичными «армейцами». В первой половине Хорен Байрамян оформил дубль, забив два стильных мяча эффектными ударами с обеих ног. А во втором тайме отдал результативную передачу Элдору Шомуродову, который благодаря этому голу смог догнать самарца Александра Соболева в споре бомбардиров чемпионата РПЛ. Впрочем, Байрамян вполне мог собрать ещё более впечатляющую статистику в этой встрече, если бы сам реализовал пару моментов — благо развалившаяся оборона ЦСКА охотно дарила такие возможности — или это сделали бы партнёры по команде, которых Хорен снабжал классными пасами. Впрочем, и итоговых «2+1» было вполне достаточно, чтобы титул лучшего игрока матча (да, пожалуй, и всего тура) достался миниатюрному вингеру с кудрявой шевелюрой.

Эдер

«Локомотив»

«Железнодорожники» в очередной раз столкнулись с кадровыми проблемами: из-за перебора жёлтых карточек в матче с тульским «Арсеналом» не смог принять участия один из лучших игроков чемпионата полузащитник Гжегож Крыховяк, а в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле нападающий Фёдор Смолов. Казалось, что главный тренер «Локо» Юрий Сёмин, выпуская с первых минут Эдера, попросту затыкает бреши в стартовом составе, поскольку португальский форвард давно и прочно осел на скамейке запасных. Однако в трудную минуту темнокожий легионер «красно-зелёных» оказался готов сыграть ключевую роль на поле. В дебюте встречи Эдер головой замкнул навес тогда ещё «живого» Смолова, а под занавес первого тайма классная передача португальца помогла Алексею Миранчуку выйти один на один с голкипером «оружейников», заработать пенальти и реализовать его. Этих двух голов в итоге хватило «Локомотиву» для победы.

Александр Соболев

«Крылья Советов»

В случае с этим форвардом, буквально взорвавшим нынешний чемпионат РПЛ, всё сами за себя говорят факты. В выездном поединке с «Сочи» 22-летний гренадёр делает победный дубль, при этом ещё и не реализуя пенальти. На его счету становится 10 мячей в 12 матчах — великолепный результат даже для куда более опытных и искушённых голеадоров. При этом самарские «Крылья Советов», в составе которых феерит Александр Соболев, находятся в нижней части турнирной таблицы и всего имеют в своём активе 17 забитых мячей. Легко посчитать, какова результативность всех остальных игроков-волжан в сравнении с их главной ударной силой. И, наконец, после упомянутой чуть выше травмы «железнодорожника» Смолова самарцу лично звонит главный тренер сборной России Станислав Черчесов и вызывает его на сбор перед матчами с Шотландией и Кипром в рамках отбора на Евро-2020. Стоит ли удивляться, что Соболев уже в пятый раз попадает в нашу звёздную сборную и выходит в единоличные лидеры РПЛ по этому показателю?

Сердар Азмун

«Зенит»

А вот иранский форвард «Зенита» до сего момента в сборной тура от News.ru в нынешнем сезоне ни разу не «засветился». Причина проста: с конца июля, после голов в Сочи и Оренбурге, Сердар Азмун никак не мог поразить ворота соперников именно на внутренней арене. В Суперкубке, правда, даже оформил дубль, но этот турнир из одного матча в наш зачёт не идёт. В Лиге чемпионов нападающему тоже удавалось забивать, однако на его рейтинге в РПЛ эти успехи никак не сказывались. Но вот после семи матчей «молчания», как говорится, прорвало. В Екатеринбурге иранец сначала помог забить Магомеду Оздоеву, а затем сам воспользовался голевым пасом от полузащитника сборной России. Теперь главное — не растерять вернувшееся голевое чутьё во время паузы на матчи сборных, которая на две недели приостановила чемпионат РПЛ.