https://static.news.ru/photo/00ea066e-e84f-11e9-8bcb-fa163e074e61_660.jpg ФК «Ростов» Фото: fcrostov/vk.com

Футбольный клуб «Ростов» в гостях обыграл московский ЦСКА со счётом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Полузащитник ростовской команды Хорен Байрамян сделал дубль в матче, забив на 11-й и 44-й минутах встречи. Нападающий ростовчан Эльдор Шомуродов укрепил преимущество команды, забив мяч на 61-й минуте игры.

В дополнительное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота «Ростова», который точно пробил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Шомуродов вернул себе лидерство в рейтинге бомбардиров РПЛ, поделив первую строчку с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. У обоих футболистов по 10 забитых мячей.

После этой игры «Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Столько же у московского «Локомотива» и петербургского «Зенита». ЦСКА отстаёт на одно очко и занимает четвёртую строчку таблицы.

Соболев был вызван в сборную для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром вместо нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом», писал News.ru.