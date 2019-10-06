https://static.news.ru/photo/0c6cd966-e864-11e9-9751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press

Футбольный клуб «Спартак» в гостях проиграл «Краснодару» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом московская команда уступила в пятой игре подряд.

Результат всего матча решился в первом тайме. На третьей минуте счёт открыл шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг, защитник краснодарского клуба Сергей Петров удвоил преимущество своей команды на 20-й минуте.

Еще один шведский футболист, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сократил отставание московской команды, забив мяч на 45-й минуте матча, однако это не помогло красно-белым уйти от поражения.

В конце матча оба клуба остались в меньшинстве. Сначала красную карточку на 88-й минуте матча получил полузащитник «Краснодара» Кайо Панталеан, в дополнительное ко второму тайму время был удален капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Это был первый матч «Спартака» после отставки главного тренера Олега Кононова. К игре с «Краснодаром» команду готовил Сергей Кузнецов.

По итогам 12-ти туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Столько же у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита». «Спартак» занимает 12-е место, имея в активе 14 очков.

«Ростов» в Москве разгромил ЦСКА и вышел на первое место РПЛ, писал News.ru.