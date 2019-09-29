https://static.news.ru/photo/c8117f00-e2d8-11e9-8952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.

К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, передаёт пресс-служба «Спартака». На пресс-конференцию после противостояния с «Оренбургом» Олег Кононов не пришёл.

Болельщики «Спартака» во время матча с «Оренбургом» призывали Олега Кононова покинуть клуб. В его адрес они скандировали кричалку нецензурного содержания.

После финального свистка капитан и защитник «красно-белых» Георгий Джикия пошёл общаться с болельщиками. Вместе с ним к фанатским трибунам стадиона «Открытие Арена» отправились полузащитники Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов.

Поражение стало четвёртым подряд для «Спартака» в РПЛ. Такой же результат команда последний раз показывала на стыке сезонов 2009-го и 2011 годов, когда тренером был Валерий Карпин. Худший результат москвичи показали в 2004 году, проиграв шесть матчей подряд под руководством Невио Скалы, писал News.ru.