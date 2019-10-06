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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев рассказал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил и лично сказал ему о приглашении в национальную команду.

Соболев отметил, что испытывает положительные эмоции от вызова в сборную, но не ожидал его, потому что списки футболистов уже были озвучены ранее.

Для меня это стало неожиданностью. Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет, — сказал Соболев «Чемпионату».

Соболев был вызван в сборную для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром вместо нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».

Матч с Шотландией пройдёт 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45 мск. Против сборной Кипра россияне сыграют 13 октября в Никосии, начало в 19:00 мск.

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